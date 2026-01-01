Similar films for Nachalo nevedomogo veka
The Ascent War, Drama, History
1976, USSR
8.0
Wings Drama
1966, USSR
7.0
You and Me Drama
1971, USSR
7.0
Heat Drama
1962, USSR
6.0
Farewell Drama
1982, USSR
7.0
Agony Drama, History
1981, USSR
7.0
Stroszek Drama, Comedy
1976, West Germany
7.0
And Still I Believe... Drama, Documentary
1974, USSR
7.0
Conversation Piece Drama
1974, Italy / France
7.0
Sport, Sport, Sport Documentary, Sport
1970, USSR
7.0
Commissar Drama, History
1967, USSR
7.0
Katok i skripka Short
1961, USSR
7.0