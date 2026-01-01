Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Nachalo nevedomogo veka
6.9
Kinoafisha Films Nachalo nevedomogo veka
6.9

Nachalo nevedomogo veka

, 1967
Nachalo nevedomogo veka
USSR / Drama, History / 18+
Poster of Nachalo nevedomogo veka
6.9

Cast

Leonid Kulagin
Leonid Kulagin
Commissar Parfyonov (segment: Angel)
Sergei Volf
(segment: Angel)
Georgi Burkov
Georgi Burkov
(segment: Angel)
Nikolay Gubenko
Nikolay Gubenko
Man with cow (segment: Angel)
Lyudmila Polyakova
Lyudmila Polyakova
(segment: Angel)
Tatyana Belikova
(segment: Angel)
Igor Klass
(segment: Angel)
Vladimir Balon
(segment: Angel)
Viktor Kosykh
Viktor Kosykh
(segment: Angel)
V. Sergeyev
(segment: Angel)
Director Larisa Shepitko, Andrey Smirnov, Genrikh Gabay
Writer Yury Olesha, Andrey Platonov, Larisa Shepitko, Ilya Suslov
Composer Roman Ledenyov, Alfred Schnittke
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1967
World premiere 31 December 1967
Release date
31 December 1967 Russia 12+
Production Dovzhenko Film Studios, Eksperimental'naya Tvorcheskaya Kinostudiya, Mosfilm
Also known as
Nachalo nevedomogo veka, Beginning of an Unknown Era, Der Beginn eines unbekannten Jahrhunderts, Det okända seklets början, Le début d'un siècle inconnu, O Ínicio de uma Era Desconhecida, The Beginning of an Unbeknown Age, Zaciatok neznámej éry, Η αρχή μιας άγνωστης εποχής, Начало неведомого века

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Nachalo nevedomogo veka

The Ascent
The Ascent War, Drama, History
1976, USSR
8.0
Wings
Wings Drama
1966, USSR
7.0
You and Me
You and Me Drama
1971, USSR
7.0
Heat
Heat Drama
1962, USSR
6.0
Farewell
Farewell Drama
1982, USSR
7.0
Agony
Agony Drama, History
1981, USSR
7.0
Stroszek
Stroszek Drama, Comedy
1976, West Germany
7.0
And Still I Believe...
And Still I Believe... Drama, Documentary
1974, USSR
7.0
Conversation Piece
Conversation Piece Drama
1974, Italy / France
7.0
Sport, Sport, Sport
Sport, Sport, Sport Documentary, Sport
1970, USSR
7.0
Commissar
Commissar Drama, History
1967, USSR
7.0
Katok i skripka
Katok i skripka Short
1961, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more