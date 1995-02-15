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Poster of Small Demon
6.8
Kinoafisha Films Small Demon
6.8

Small Demon

, 1995
Melkiy bes
Russia / Drama / 18+
Poster of Small Demon
6.8

Cast

Sergey Taramaev
Peredonov
Irina Rozanova
Irina Rozanova
Varvara
Polina Kutepova
Polina Kutepova
Lyudmila
Aleksey Anatolevitsj Elistratov
Pylnikov
Sergey Batalov
Sergey Batalov
Volodin
Aleksey Mironov
Aleksey Mironov
Khripach
Gennadiy Nazarov
Rutilov
Agrippina Steklova
Agrippina Steklova
Daria
Kseniya Kutepova
Kseniya Kutepova
Valeriya
Irina Znamenshchikova
Elena Mayorova
Elena Mayorova
Vershina
Director Nikolay Dostal
Writer Fyodor Sologub, Georgiy Nikolaev
Composer Aleksandr Belyayev, Nikolay Karetnikov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 1995
World premiere 15 February 1995
Release date
15 February 1995 Russia 16+
22 January 2009 Kazakhstan
22 January 2009 Ukraine
Production Mosfilm, Roskomkino, Vremya
Also known as
Melkiy bes, Мелкий бес

Film rating

6.8
Rate 13 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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