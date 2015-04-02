Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
1994
World premiere
11 May 1994
Release date
|11 May 1994
|Russia
|
|16+
|10 June 1994
|Australia
|
|
|11 May 1994
|Brazil
|
|
|2 December 1994
|Czechia
|
|15+
|31 July 1994
|France
|
|
|26 July 1994
|Germany
|
|
|10 June 1994
|Great Britain
|
|
|18 November 1994
|Greece
|
|
|8 September 1994
|Hungary
|
|
|1 July 1994
|Ireland
|
|
|22 September 1994
|Italy
|
|
|11 May 1994
|Kazakhstan
|
|
|1 August 2024
|Latvia
|
|N16
|3 November 1994
|Netherlands
|
|
|15 July 1994
|Portugal
|
|
|17 September 1994
|South Korea
|
|18
|14 October 1994
|Spain
|
|
|11 May 1994
|USA
|
|
|11 May 1994
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$23,000,000
Worldwide Gross
$50,847,152
Production
Miramax, Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film
Also known as
The Crow, El Cuervo, O Corvo, Vrana, Ворон, A holló, Corbul, Crow, Ha-Orev, Il corvo - The Crow, Krákan, Kruk, Le corbeau, Ölümsüz Aşk, Quạ Đen, The Crow - Die Krähe, To koraki, Vares, Varnas, Vran, Vrána, Το κοράκι, Врана, Гарванът, द क्रो, クロウ 飛翔伝説, 乌鸦, 龍族戰神
+1
Даже говорить особо нечего, унылая картинка, топорные диалоги, абсолютно не… Read more…