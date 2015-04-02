Menu
Poster of The Crow
7.6 IMDb Rating: 7.5
The Crow

The Crow

The Crow 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

A man brutally murdered comes back to life as an undead avenger of his and his fiancée's murder.
Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1994
World premiere 11 May 1994
Release date
11 May 1994 Russia 16+
10 June 1994 Australia
11 May 1994 Brazil
2 December 1994 Czechia 15+
31 July 1994 France
26 July 1994 Germany
10 June 1994 Great Britain
18 November 1994 Greece
8 September 1994 Hungary
1 July 1994 Ireland
22 September 1994 Italy
11 May 1994 Kazakhstan
1 August 2024 Latvia N16
3 November 1994 Netherlands
15 July 1994 Portugal
17 September 1994 South Korea 18
14 October 1994 Spain
11 May 1994 USA
11 May 1994 Ukraine
MPAA R
Budget $23,000,000
Worldwide Gross $50,847,152
Production Miramax, Entertainment Media Investment Corporation, Pressman Film
Also known as
The Crow, El Cuervo, O Corvo, Vrana, Ворон, A holló, Corbul, Crow, Ha-Orev, Il corvo - The Crow, Krákan, Kruk, Le corbeau, Ölümsüz Aşk, Quạ Đen, The Crow - Die Krähe, To koraki, Vares, Varnas, Vran, Vrána, Το κοράκι, Врана, Гарванът, द क्रो, クロウ 飛翔伝説, 乌鸦, 龍族戰神
Director
Alex Proyas
Cast
Brandon Lee
Brandon Lee
Rochelle Davis
Ernie Hudson
Michael Wincott
Bai Ling
Cast and Crew
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas

Film Reviews

MariaAlexandrovna 2 April 2015, 12:51
Сама работа неплоха! Зря вы так, фильм снят пускай и с ляпами, но зато сюжет! Есть интрига,загадка. За просмотр всего фильма я ни разу не задумалась… Read more…
Bladevita 2 April 2015, 12:51
Цитата (Savanna, 15/04/2012 - 19:36:59):Скучно и уныло
+1

Даже говорить особо нечего, унылая картинка, топорные диалоги, абсолютно не… Read more…
Quotes
[last lines]
Sarah [voiceover] If the people we love are stolen from us, the way to have them live on is to never stop loving them. Buildings burn, people die, but real love is forever.
Listen to the
soundtrack The Crow
Stills
