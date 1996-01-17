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Poster of From Dusk till Dawn
7.8
From Dusk till Dawn - Trailer
Kinoafisha Films From Dusk till Dawn
7.8

From Dusk till Dawn

, 1995
From Dusk Till Dawn
USA / Action, Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of From Dusk till Dawn
7.8
From Dusk till Dawn - Trailer
From Dusk till Dawn  Trailer

Cast

George Clooney
George Clooney
Seth Gecko
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Richard Gecko
Juliette Lewis
Juliette Lewis
Kate Fuller
Salma Hayek
Salma Hayek
Santanico Pandemonium
Danny Trejo
Danny Trejo
Razor Charlie
Kelly Preston
Kelly Preston
Harvey Keitel
Harvey Keitel
Jacob Fuller
Ernest Liu
Scott Fuller
Cheech Marin
Cheech Marin
Carlos
Cheech Marin
Cheech Marin
Carlos
Cheech Marin
Cheech Marin
Carlos
Tom Savini
Sex Machine
Director Robert Rodriguez
Writer Robert Kurtzman, Quentin Tarantino
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 1995
Online premiere 1 August 2020
World premiere 17 January 1996
Release date
19 January 1996 Russia 16+
18 April 1996 Australia
26 April 1996 Brazil
19 January 1996 Canada
24 October 1996 Czechia
14 June 1996 Denmark
2 August 1996 Finland
26 June 1996 France
4 July 1996 Germany
31 May 1996 Great Britain
31 January 1997 Greece
9 May 1996 Hong Kong
6 February 1997 Hungary
21 May 2025 Iceland 16 year age limit
31 May 1996 Ireland
3 January 1997 Italy
15 June 1996 Japan
19 January 1996 Kazakhstan
22 July 2022 Latvia N16
31 October 2025 Lithuania N16
14 June 1996 Mexico
27 October 1996 Morocco
4 July 1996 Netherlands
12 July 1996 Norway
12 June 1996 Philippines
8 November 1996 Poland
31 January 1997 Portugal
5 September 1996 Slovenia
1 November 1996 South Africa
5 September 1998 South Korea
17 April 1996 Spain
26 July 1996 Sweden
15 November 1996 Turkey
19 January 1996 USA
19 January 1996 Ukraine
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $25,850,529
Production Dimension Films, A Band Apart, Los Hooligans Productions
Also known as
From Dusk Till Dawn, Del crepúsculo al amanecer, От заката до рассвета, Aberto Até de Madrugada, Abierto hasta el amanecer, Alkonyattól pirkadatig, Az gorgomish ta sahar, Dal tramonto all'alba, De la apusul la răsăritul soarelui, Ehast koiduni, Gün batandan sübhə qədər, Günbatımından Şafağa, Hämärästä aamunkoittoon, La nuit la plus longue, No krēslas līdz rītausmai, Nuo sutemų iki aušros, Obert fins a la matinada, Od mraka do zore, Od soumraku do úsvitu, Od sumraka do zore, Od súmraku do úsvitu, Od zmierzchu do świtu, Tongdan tonggacha, Từ Bình Minh Tới Hoàng Hôn, Um Drink no Inferno, Une nuit en enfer, Από το σούρουπο ως την αυγή, Від заходу до світанку, Від сутінків до світанку, Од сумрака до свитања, От здрач до зори, फ्रॉम डस्क टिल डॉन, フロム・ダスク・ティル・ドーン, 惡夜追殺令, 昆汀塔倫提諾之惡夜追殺令, 殺出個黎明, Del Crepusculo al amanecer 1, Günbatimindan safaga, Od sumraka do svitanja, Вiд заходу до свiтанку, 从黄昏到黎明, 황혼에서 새벽까지

Film rating

7.8
Rate 92 votes
7.2 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  496 In the Action genre  137 In the Thriller genre  98 In the Horror genre  22 In films of USA  337 In films of 1995  6

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From Dusk till Dawn - Trailer
From Dusk till Dawn Trailer
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soundtrack From Dusk till Dawn

Quotes

Chet Pussy All right, pussy, pussy, pussy! Come on in pussy lovers! Here at the Titty Twister we're slashing pussy in half! Give us an offer on our vast selection of pussy, this is a pussy blow out! All right, we got white pussy, black pussy, Spanish pussy, yellow pussy, we got hot pussy, cold pussy, we got wet pussy, we got
[sniffs]
Chet Pussy smelly pussy, we got hairy pussy, bloody pussy, we got snappin' pussy, we got silk pussy, velvet pussy, Naugahyde pussy, we even got horse pussy, dog pussy, chicken pussy! Come on, you want pussy, come on in, pussy lovers! If we don't got it, you don't want it! Come on in, pussy lovers!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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