|5 August 2004
|Russia
|Централ Партнершип
|16+
|12 August 2004
|Australia
|5 August 2004
|Belarus
|14 July 2004
|Belgium
|14 May 2004
|Brazil
|20 February 2004
|Canada
|R
|6 August 2004
|Estonia
|17 June 2004
|Germany
|25 June 2004
|Great Britain
|22 November 2004
|Greece
|11 June 2004
|Iceland
|25 June 2004
|Ireland
|6 August 2004
|Italy
|5 August 2004
|Kazakhstan
|17 June 2004
|Netherlands
|2 July 2004
|Norway
|20 February 2004
|Portugal
|20 May 2004
|Slovenia
|16 July 2004
|Spain
|14 May 2004
|Sweden
|14 July 2004
|UAE
|20 February 2004
|USA
|5 August 2004
|Ukraine