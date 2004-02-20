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Poster of EuroTrip
7.0
Kinoafisha Films EuroTrip
7.0

EuroTrip

, 2004
Eurotrip
USA / Comedy, Adventure / 18+
Poster of EuroTrip
7.0

Cast

Michelle Trachtenberg
Michelle Trachtenberg
Jenny
Travis Wester
Jamie
Matt Damon
Matt Damon
Donny
Vinnie Jones
Vinnie Jones
Udo Kier
Udo Kier
Joanna Lumley
Joanna Lumley
Fred Armisen
Fred Armisen
Jacob Pitts
Cooper Harris
Rade Serbedzija
Rade Serbedzija
Scott Mechlowicz
Scott Mechlowicz
Scott Thomas
Kristin Kreuk
Kristin Kreuk
Fiona
Cathy Meils
Mrs. Thomas
Director Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer
Writer Alec Berg, David Mandel, Jeff Schaffer
Composer James L. Venable
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2004
Online premiere 20 February 2004
World premiere 20 February 2004
Release date
5 August 2004 Russia Централ Партнершип 16+
12 August 2004 Australia
5 August 2004 Belarus
14 July 2004 Belgium
14 May 2004 Brazil
20 February 2004 Canada R
6 August 2004 Estonia
17 June 2004 Germany
25 June 2004 Great Britain
22 November 2004 Greece
11 June 2004 Iceland
25 June 2004 Ireland
6 August 2004 Italy
5 August 2004 Kazakhstan
17 June 2004 Netherlands
2 July 2004 Norway
20 February 2004 Portugal
20 May 2004 Slovenia
16 July 2004 Spain
14 May 2004 Sweden
14 July 2004 UAE
20 February 2004 USA
5 August 2004 Ukraine
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $22,605,153
Production Dreamworks Pictures, The Montecito Picture Company, Blue Sea Productions
Also known as
EuroTrip, Euroviaje censurado, Avrupa Muhabbeti, Chuyến Du Lịch Châu Âu, Eiropas ceļojums, Euro túra, Euroretk, Eurotrip: Passaporte para a Confusão, Fistful of Euros, Kelyje po Europa, Ludi provod po Europi, Safar be Oroopa, Sex Trip, Sex Trip - censuré, The Ugly Americans, Vacanta in Europa, Бруцоши у Европи, Европейско пътешествие, Евротрип, Евротур, Євротур, Пут у Европу, ユーロトリップ, 歐洲派, Euroviaje, Evrotrip, 欧洲任我行, 유로트립, 三仔欧洲团, 유로 트립, Put u Evropu, Yevrotur, Euro Trip, evrot’uri, 歐洲任我行

Film rating

7.0
Rate 12 votes
6.6 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 9 January 2025

Quotes

Scott I saw a gay porno once. I didn't know until halfway in. The girls never came. The girls never came!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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