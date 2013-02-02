Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Chapaev Chapaev
3.2
Kinoafisha Films Chapaev Chapaev
3.2

Chapaev Chapaev

, 2013
Chapaev Chapaev
Russia / Drama / 18+
Poster of Chapaev Chapaev
3.2

Cast

Ivan Okhlobystin
Ivan Okhlobystin
Artist
Aleksandr Bashirov
Aleksandr Bashirov
Killer
Mikhail Shats
Mikhail Shats
Father of Raya, polar pilot
Taras Bibich
Komissar
Sergey Peregudov
Sergey Peregudov
Pal Palych, Polisman
Olga Tolstetskaya
Anka
Vyacheslav Karpov
Natalya Iokhvidova
Natalya Iokhvidova
Mother of Raya
Artem Muzychenko
Victor Tikhomirov
Director
Aleksandr Tyutryumov
Aleksandr Tyutryumov
Official
Natasha Vyushina
Sonya
Director Victor Tikhomirov
Writer Victor Tikhomirov
Composer Dmitry Drozdov, Vyacheslav Gajvoronsky, Vladimir Volkov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 2013
World premiere 2 February 2013
Release date
2 February 2013 Russia 16+
2 February 2013 Kazakhstan
2 February 2013 Ukraine
Production Lenfilm Studio
Also known as
Chapaev Chapaev, Чапаев Чапаев

Film rating

3.2
Rate 10 votes
3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Chapaev Chapaev

Chapaev
Chapaev History, War, Drama
1934, USSR
7.0
Nedetskiy dom
Nedetskiy dom Drama
2021, Russia
6.0
Temporary Difficulties
Temporary Difficulties Drama
2018, Russia
5.0
Vsya nasha nadezhda
Vsya nasha nadezhda Drama
2017, Russia
5.0
Zona turbulentnosti
Zona turbulentnosti Drama
2010, Russia
5.0
The Edge
The Edge Drama
2010, Russia
6.0
Starshaya zhena Drama
2008, Russia
6.0
The Heirs
The Heirs Drama
2008, Russia
5.0
The Gift to Stalin
The Gift to Stalin Drama
2008, Russia / Kazakhstan
7.0
Gogol. Portret zagadochnogo geniya
Gogol. Portret zagadochnogo geniya Drama
2008, Russia
4.0
Two in One
Two in One Drama
2007, Russia / Ukraine
5.0
Cargo 200
Cargo 200 Drama
2007, Russia
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more