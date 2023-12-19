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Poster of The Fall of Otrar
7.4
Kinoafisha Films The Fall of Otrar
7.4

The Fall of Otrar

, 1991
Gibel Otrara
Kazakhstan, USSR / Drama, History, War / 18+
Poster of The Fall of Otrar
7.4

Synopsis

A staggering historical epic about the intrigue and turmoil of the East Asian civilization of Otrar, before its systematic destruction at the hands of Genghis Khan.

Cast

Dokhturbek Kydyraliev
Unzhu
Bolot Beishenaliev
Genghis Khan
Abdurashid Makhsudov
Muhammedshah
Zaur Zekhov
Yalvach
Sabira Ataeva
Petr Morozov
Dinmukhamet Akhimov
Tungyshpai Zhamankulov
Kairkhan
Kasym Zhakibayev
The Apostate
Shaymerden Khakimzhanov
Ali Tukhuzhev
Director Ardak Amirkulov
Writer Aleksei German, Svetlana Karmalita
Composer Kuat Shildebayev
Cast and Crew

Film details

Country Kazakhstan / USSR
Runtime 2 hours 56 minutes
Production year 1991
World premiere 1 January 1991
Release date
29 November 2003 Greece
1 January 1991 USA
1 December 1991 USSR
Budget 3,500,000 RUR
Worldwide Gross $7,159
Production Kazakhfilm, Alem
Also known as
Gibel Otrara, The Fall of Otrar, Der Untergang Otrars, La Chute d'Otrar, Otyrardyn kuureui, Η πτώση του Ότραρ, Гибель Отрара, Отырардың күйреуі, Тень завоевателя, Otyrardyñ küirewi

Film rating

7.4
Rate 23 votes
7.4 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1270 In the Drama genre  579 In the History genre  52 In the War genre  63 In films of Kazakhstan  6 In films of USSR  165 In films of 1991  6
Updated 19 December 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
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