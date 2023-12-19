Cast
Dokhturbek Kydyraliev
Unzhu
Bolot Beishenaliev
Genghis Khan
Abdurashid Makhsudov
Muhammedshah
Tungyshpai Zhamankulov
Kairkhan
Kasym Zhakibayev
The Apostate
Cast and Crew
Director
Ardak Amirkulov
Composer
Kuat Shildebayev
Film details
Country
Kazakhstan / USSR
Runtime
2 hours 56 minutes
Production year
1991
World premiere
1 January 1991
Release date
|29 November 2003
|Greece
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|1 January 1991
|USA
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|1 December 1991
|USSR
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Budget
3,500,000 RUR
Worldwide Gross
$7,159
Production
Kazakhfilm, Alem
Also known as
Gibel Otrara, The Fall of Otrar, Der Untergang Otrars, La Chute d'Otrar, Otyrardyn kuureui, Η πτώση του Ότραρ, Гибель Отрара, Отырардың күйреуі, Тень завоевателя, Otyrardyñ küirewi