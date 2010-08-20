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Poster of Piranha 3D
6.3
Piranha 3D - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Piranha 3D
6.3

Piranha 3D

, 2010
Piranha 3-D
USA / Thriller, Horror / 18+
Trailers
Poster of Piranha 3D
6.3
Piranha 3D - Dubbed trailer
Piranha 3D  Dubbed trailer

Synopsis

After a sudden underwater tremor sets free scores of the prehistoric man-eating fish, an unlikely group of strangers must band together to stop themselves from becoming fish food for the area's new razor-toothed residents.

Cast

Elisabeth Shue
Elisabeth Shue
Julie Forester
Adam Scott
Adam Scott
Jessica Szohr
Jessica Szohr
Kelly
Dina Meyer
Dina Meyer
Christopher Lloyd
Christopher Lloyd
Mr. Carl Goodman
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Derrick Jones
Jerry O'Connell
Jerry O'Connell
Derrick Jones
Richard Dreyfuss
Richard Dreyfuss
Matt Boyd
Ving Rhames
Ving Rhames
Deputy Fallon
Eli Roth
Eli Roth
Wet T-Shirt Host
Steven R. McQueen
Steven R. McQueen
Jake Forester
Kelly Brook
Danni
Director Alexandre Aja
Writer Josh Stolberg, Pete Goldfinger
Composer Michael Wandmacher
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2010
Online premiere 20 August 2010
World premiere 20 August 2010
Release date
26 August 2010 Russia Централ Партнершип 16+
26 August 2010 Belarus
20 August 2010 Canada R
7 October 2010 Czechia
7 October 2010 Denmark 15
1 September 2010 France
14 October 2010 Germany
20 August 2010 Great Britain
30 September 2010 Greece
4 March 2011 Italy
27 August 2011 Japan
26 August 2010 Kazakhstan
19 November 2010 Lithuania N-18
2 September 2010 Netherlands
7 October 2010 Slovakia 15
25 March 2011 Spain
26 August 2010 Thailand
20 August 2010 USA
26 August 2010 Ukraine
MPAA R
Budget $24,000,000
Worldwide Gross $83,188,165
Production Dimension Films, Intellectual Properties Worldwide (I), Aja / Levasseur Productions
Also known as
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Film rating

6.3
Rate 49 votes
5.5 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2944 In the Thriller genre  592 In the Horror genre  286 In films of USA  1778 In films of 2010  135

Film Trailers

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Piranha 3D - Dubbed trailer
Piranha 3D Dubbed trailer
Piranha 3D - Trailer
Piranha 3D Trailer
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soundtrack Piranha 3D

Quotes

Danni Nice horn.
Laura Forester Thanks. Nice boobs.
Danni Thanks.
Laura Forester I have a training bra but I don't like to wear it 'cause it itches.
Danni Tell me about it! Who are you waiting for?
Laura Forester My brother Jake, he's seventeen. He'll like your boobs too.
Danni They all do.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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