|26 August 2010
|Russia
|Централ Партнершип
|16+
|26 August 2010
|Belarus
|20 August 2010
|Canada
|R
|7 October 2010
|Czechia
|7 October 2010
|Denmark
|15
|1 September 2010
|France
|14 October 2010
|Germany
|20 August 2010
|Great Britain
|30 September 2010
|Greece
|4 March 2011
|Italy
|27 August 2011
|Japan
|26 August 2010
|Kazakhstan
|19 November 2010
|Lithuania
|N-18
|2 September 2010
|Netherlands
|7 October 2010
|Slovakia
|15
|25 March 2011
|Spain
|26 August 2010
|Thailand
|20 August 2010
|USA
|26 August 2010
|Ukraine