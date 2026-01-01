Menu
Poster of Piranha
6.2 IMDb Rating: 5.9
Kinoafisha Films Piranha

Piranha

Piranha 18+
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 1978
World premiere 3 August 1978
Release date
3 August 1978 Russia 16+
30 November 1978 Brazil
15 November 1978 France
26 October 1978 Germany
23 November 1978 Great Britain
14 October 1978 Japan PG12
3 August 1978 Kazakhstan
14 December 1978 Spain
3 August 1978 USA
3 August 1978 Ukraine
MPAA R
Budget $600,000
Worldwide Gross $321
Production New World Pictures, Chako Film Company
Also known as
Piranha, Piraña, Piranhas, Piraňa, Piraya, Pestii ucigasi, Piraija, Pirana, Piranha - Rædsler i dybet, Piranha, ta sarkofaga, Pirania, Piranja, Rædsler i dybet, Πιράνχα, τα σαρκοφάγα, Пираньи, Пираня, Піраньї, ピラニア（1978）, 食人魚
Director
Joe Dante
Joe Dante
Cast
Heather Menzies
Kevin McCarthy
Bradford Dillman
Keenan Wynn
Cast and Crew
Film rating

6.2
Rate 15 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Quotes
Whitney The piranhas...
Buck Gardner What about the goddamn piranhas?
Whitney They're eating the guests, sir.
