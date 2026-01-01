Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
1978
World premiere
3 August 1978
Release date
|3 August 1978
|Russia
|
|16+
|30 November 1978
|Brazil
|
|
|15 November 1978
|France
|
|
|26 October 1978
|Germany
|
|
|23 November 1978
|Great Britain
|
|
|14 October 1978
|Japan
|
|PG12
|3 August 1978
|Kazakhstan
|
|
|14 December 1978
|Spain
|
|
|3 August 1978
|USA
|
|
|3 August 1978
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$600,000
Worldwide Gross
$321
Production
New World Pictures, Chako Film Company
Also known as
Piranha, Piraña, Piranhas, Piraňa, Piraya, Pestii ucigasi, Piraija, Pirana, Piranha - Rædsler i dybet, Piranha, ta sarkofaga, Pirania, Piranja, Rædsler i dybet, Πιράνχα, τα σαρκοφάγα, Пираньи, Пираня, Піраньї, ピラニア（1978）, 食人魚