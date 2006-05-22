|15 June 2006
|Russia
|UPI
|16+
|3 August 2006
|Argentina
|6 June 2006
|Australia
|11 August 2006
|Austria
|15 June 2006
|Belarus
|21 June 2006
|Belgium
|14 July 2006
|Brazil
|14 July 2006
|Bulgaria
|2 June 2006
|Canada
|28 July 2006
|Denmark
|6 September 2006
|Egypt
|25 August 2006
|Estonia
|4 August 2006
|Finland
|21 June 2006
|France
|10 August 2006
|Germany
|21 July 2006
|Great Britain
|22 June 2006
|Greece
|29 June 2006
|Hungary
|7 July 2006
|Iceland
|21 July 2006
|Ireland
|27 July 2006
|Israel
|22 September 2006
|Italy
|15 June 2006
|Kazakhstan
|16 August 2006
|Kuwait
|25 August 2006
|Latvia
|4 August 2006
|Lithuania
|16 June 2006
|Mexico
|15 June 2006
|Netherlands
|4 August 2006
|Panama
|26 July 2006
|Philippines
|4 August 2006
|Poland
|6 July 2006
|Portugal
|1 June 2006
|Puerto Rico
|21 July 2006
|Romania
|17 August 2006
|Singapore
|17 August 2006
|Slovenia
|22 March 2007
|South Korea
|15 September 2006
|Spain
|4 August 2006
|Sweden
|20 July 2006
|Thailand
|11 August 2006
|Turkey
|2 June 2006
|USA
|29 June 2006
|Ukraine
|24 August 2006
|Uruguay
|11 August 2006
|Venezuela