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Poster of The Break-Up
6.3
Kinoafisha Films The Break-Up
6.3

The Break-Up

, 2006
The Break-Up
USA / Romantic, Comedy / 18+
Poster of The Break-Up
6.3

Cast

Jennifer Aniston
Jennifer Aniston
Brooke Meyers
Vince Vaughn
Vince Vaughn
Gary Grobowski
Jon Favreau
Jon Favreau
Johnny O
Joey Lauren Adams
Joey Lauren Adams
Addie
Cole Hauser
Cole Hauser
Lupus Grobowski
Justin Long
Justin Long
Christopher
John Michael Higgins
Richard Meyers
Jason Bateman
Jason Bateman
Riggleman
Judy Davis
Judy Davis
Marilyn Dean
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Vincent D'Onofrio
Ivan Sergei
Carson Wigham
Director Peyton Reed
Writer Jeremy Garelick, Jay Lavender, Vince Vaughn
Composer Jon Brion
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2006
World premiere 22 May 2006
Release date
15 June 2006 Russia UPI 16+
3 August 2006 Argentina
6 June 2006 Australia
11 August 2006 Austria
15 June 2006 Belarus
21 June 2006 Belgium
14 July 2006 Brazil
14 July 2006 Bulgaria
2 June 2006 Canada
28 July 2006 Denmark
6 September 2006 Egypt
25 August 2006 Estonia
4 August 2006 Finland
21 June 2006 France
10 August 2006 Germany
21 July 2006 Great Britain
22 June 2006 Greece
29 June 2006 Hungary
7 July 2006 Iceland
21 July 2006 Ireland
27 July 2006 Israel
22 September 2006 Italy
15 June 2006 Kazakhstan
16 August 2006 Kuwait
25 August 2006 Latvia
4 August 2006 Lithuania
16 June 2006 Mexico
15 June 2006 Netherlands
4 August 2006 Panama
26 July 2006 Philippines
4 August 2006 Poland
6 July 2006 Portugal
1 June 2006 Puerto Rico
21 July 2006 Romania
17 August 2006 Singapore
17 August 2006 Slovenia
22 March 2007 South Korea
15 September 2006 Spain
4 August 2006 Sweden
20 July 2006 Thailand
11 August 2006 Turkey
2 June 2006 USA
29 June 2006 Ukraine
24 August 2006 Uruguay
11 August 2006 Venezuela
MPAA PG-13
Budget $52,000,000
Worldwide Gross $205,668,210
Production Universal Pictures, Mosaic, Wild West Picture Show Productions
Also known as
The Break-Up, Viviendo con mi ex, Ayrılık, Despărțiți, dar împreună, Greva narazen, Išsiskyrimas, La rupture, Prekid, Raskid, Separados, Separados de Fresco, Separados pelo Casamento, Separats, Šķiršanās amerikāņu stilā, Szakíts, ha bírsz, Sztuka zrywania, Ta halasame, Tan Vỡ, The Break Up, Ti odio, ti lascio, ti..., Trennung mit Hindernissen, Τα χαλάσαμε, Развод по-американски, Раздялата, Розлучення по-американськи, ハニーVS.ダーリン 2年目の駆け引き, 同床異夢, Ayrılıq, 拆伙情缘, 同床异梦

Film rating

6.3
Rate 14 votes
5.8 IMDb
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