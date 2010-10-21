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Poster of Blizkiy vrag
5.9
Blizkiy vrag - Trailer
Kinoafisha Films Blizkiy vrag
5.9

Blizkiy vrag

, 2009
Blizkiy vrag
Russia / Drama, Crime / 18+
Trailers
Poster of Blizkiy vrag
5.9
Blizkiy vrag - Trailer
Blizkiy vrag  Trailer

Cast

Evgeniya Trofimova
Dmitriy Dyuzhev
Dmitriy Dyuzhev
Oleg
Sergey Grekov
Zakhar
Andrey Panin
Andrey Panin
Valek
Nelli Uvarova
Nelli Uvarova
Ramil Sabitov
Ramil Sabitov
Amir
Roman Kostomarov
Kolya
Aleksandr Golovin
Aleksandr Golovin
Sandrik
Egor Pazenko
Egor Pazenko
Lemeshev
Elene Bezarashvili
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Chernyak
Nina Podolska
Kolya's Girlfriend
Director Alexander Atanesyan
Writer Alexander Atanesyan, Ilya Avramenko
Composer Christopher Hoyt Knight
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2009
World premiere 21 October 2010
Release date
12 December 2010 Russia WDSSPR 16+
21 October 2010 Belarus
21 October 2010 Kazakhstan
20 December 2010 USA
21 October 2010 Ukraine
Budget $4,500,000
Worldwide Gross $1,035,474
Production Angel Film, PSB films, Sony / Monumental Pictures
Also known as
Blizkiy vrag, Aproape dușman, Bliski wróg, Close Enemy, Tuvais ienaidnieks, Ubit korolya, Близкий Враг

Film rating

5.9
Rate 12 votes
5 IMDb
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Blizkiy vrag - Trailer
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