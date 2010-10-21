Cast
Nina Podolska
Kolya's Girlfriend
Cast and Crew
Director
Alexander Atanesyan
Writer
Alexander Atanesyan, Ilya Avramenko
Composer
Christopher Hoyt Knight
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 29 minutes
Production year
2009
World premiere
21 October 2010
Release date
|12 December 2010
|Russia
| WDSSPR
|16+
|21 October 2010
|Belarus
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|21 October 2010
|Kazakhstan
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|20 December 2010
|USA
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|21 October 2010
|Ukraine
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Budget
$4,500,000
Worldwide Gross
$1,035,474
Production
Angel Film, PSB films, Sony / Monumental Pictures
Also known as
Blizkiy vrag, Aproape dușman, Bliski wróg, Close Enemy, Tuvais ienaidnieks, Ubit korolya, Близкий Враг