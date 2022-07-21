Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Amerikatsi
1 poster
Kinoafisha Films Amerikatsi

Amerikatsi

Amerikatsi 18+
Напомним о выходе в прокат
Country Armenia
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2022
Online premiere 31 July 2025
World premiere 21 July 2022
Release date
21 July 2022 Armenia
8 September 2023 Azerbaijan
8 September 2023 Bulgaria
16 January 2025 Italy
8 September 2023 Moldova
22 August 2024 Netherlands 12
8 September 2023 Tajikistan
8 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $427,324
Production People of Ar, Palodeon Pictures, H&H Films
Also known as
Amerikatsi, Американец, Amerykanin, De Volta à Armênia, De vuelta a Armenia, アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓, 窗外的藍天
Director
Michael A. Goorjian
Cast
Michael A. Goorjian
Lernik Harutyunyan
Lernik Harutyunyan
Aram Karakhanyan
Hovik Keuchkerian
Hovik Keuchkerian
Mikhail Trukhin
Mikhail Trukhin
Cast and Crew
Similar films for Amerikatsi
Illusion 7.0
Illusion (2004)
Apricot Groves 7.7
Apricot Groves (2016)
Pozvonite Myshkinu 4.7
Pozvonite Myshkinu (2018)
Spitak 6.2
Spitak (2018)
I’m Staying 7.3
I’m Staying (2007)
Letters to Elza 7.6
Letters to Elza (2002)
4 latas 5.9
4 latas (2019)
Blizkiy vrag 5.9
Blizkiy vrag (2009)
Zakrytye prostranstva 6.5
Zakrytye prostranstva (2008)
Attack on Leningrad 6.8
Attack on Leningrad (2007)
Hard Rain 6.3
Hard Rain (1998)
Reevolution 5.5
Reevolution (2017)

Film rating

8.6
Rate 15 votes
7.3 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more