Amerikatsi
18+
Country
Armenia
Runtime
2 hours 0 minute
Production year
2022
Online premiere
31 July 2025
World premiere
21 July 2022
Worldwide Gross
$427,324
Production
People of Ar, Palodeon Pictures, H&H Films
Also known as
Amerikatsi, Американец, Amerykanin, De Volta à Armênia, De vuelta a Armenia, アメリカッチ コウノトリと幸せな食卓, 窗外的藍天