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Filmography
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Kinoafisha
Persons
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Date of Birth
17 August 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Place of Birth
Taganrog, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor
,
Comedy actor
,
Romantic hero
Popular Films
7.7
Last kvest
(2023)
7.6
Effekt domino
(2023)
7.6
Granica Mirov
(2025)
Filmography
4.9
Smeshariki. Skvoz vselennye
Smeshariki. Skvoz' vselennye
Sci-Fi, Adventure
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
4.4
Ded Fomich
Ded Fomich
Comedy
2026, Russia
Watch trailer
Tickets
7.6
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi
2025, Russia
6.6
VIA “Vasilki”
Music, Drama, Comedy
2025, Russia
7.1
Moryachka
Romantic
2024, Russia
5.5
Admiral Kuznecov
War, Biography
2024, Russia
6.5
Tsirk!
Comedy
2024, Russia
6.1
Molodezhka. Novaya smena
Sport, Drama, Comedy
2024, Russia
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