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Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin Nikolay Dobrynin
Kinoafisha Persons Nikolay Dobrynin

Nikolay Dobrynin

Nikolay Dobrynin

Date of Birth
17 August 1963
Age
62 years old
Zodiac sign
Leo
Occupation
Actor
Place of Birth
Taganrog, Soviet Union
Actor type
Dramatic actor, Comedy actor, Romantic hero

Popular Films

Last kvest 7.7
Last kvest (2023)
Effekt domino 7.6
Effekt domino (2023)
Granica Mirov 7.6
Granica Mirov (2025)

Filmography

Smeshariki. Skvoz vselennye 4.9
Smeshariki. Skvoz vselennye Smeshariki. Skvoz' vselennye
Sci-Fi, Adventure 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Ded Fomich 4.4
Ded Fomich Ded Fomich
Comedy 2026, Russia
Watch trailer
Tickets
Granica Mirov 7.6
Granica Mirov
Comedy, Sci-Fi 2025, Russia
VIA “Vasilki” 6.6
VIA “Vasilki”
Music, Drama, Comedy 2025, Russia
Moryachka 7.1
Moryachka
Romantic 2024, Russia
Admiral Kuznecov 5.5
Admiral Kuznecov
War, Biography 2024, Russia
Tsirk! 6.5
Tsirk!
Comedy 2024, Russia
Molodezhka. Novaya smena 6.1
Molodezhka. Novaya smena
Sport, Drama, Comedy 2024, Russia
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