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Poster of Driving Miss Daisy
7.2
Kinoafisha Films Driving Miss Daisy
7.2

Driving Miss Daisy

, 1989
Driving Miss Daisy
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Driving Miss Daisy
7.2

Synopsis

An old Jewish woman and her African-American chauffeur in the American South have a relationship that grows and improves over the years.

Cast

Morgan Freeman
Morgan Freeman
Hoke Colburn
Jessica Tandy
Jessica Tandy
Daisy Werthan
Dan Aykroyd
Dan Aykroyd
Boolie Werthan
Patti LuPone
Patti LuPone
Florine Werthan
Esther Rolle
Idella
Jo Ann Havrilla
Miss McClatchey
William Hall Jr.
Oscar
Alvin M. Sugarman
Dr. Weil
Clarice F. Geigerman
Nonie
Muriel Moore
Miriam
Director Bruce Beresford
Writer Alfred Uhry
Composer Hans Zimmer
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1989
Online premiere 15 June 2026
World premiere 11 December 1989
Release date
13 December 1989 Russia 12+
8 March 1990 Argentina
15 March 1990 Australia
25 April 1990 Belgium
13 December 1989 Brazil
27 April 1990 Denmark
27 April 1990 Finland
13 June 1990 France
22 March 1990 Germany
23 February 1990 Great Britain
6 April 1990 Greece
13 December 1990 Hungary
23 March 1990 Ireland
8 March 1990 Israel
13 June 1990 Italy
12 May 1990 Japan G
13 December 1989 Kazakhstan
6 April 1990 Netherlands
9 March 1990 Portugal
12 May 1990 South Korea
14 March 1990 Spain A
6 April 1990 Sweden
24 March 1990 Taiwan
27 April 1990 Turkey
26 January 1990 USA
13 December 1989 Ukraine
MPAA PG
Budget $7,500,000
Worldwide Gross $145,793,296
Production Warner Bros., The Zanuck Company, Allied Filmmakers
Also known as
Driving Miss Daisy, Miss Daisy und ihr Chauffeur, El chofer y la señora Daisy, Miss Daisy et son chauffeur, Paseando a Miss Daisy, Řidič slečny Daisy, Šofer gospođice Daisy, Šofér slečny Daisy, Шофер мисс Дэйзи, A spasso con Daisy, Bayan Daisy ve Şoförü, Conduciendo a Miss Daisy, Conduzindo Miss Daisy, Ha-Na'hug Shel Miss Daisy, I er tjänst, Miss Daisy, Lái Xe Cho Cô Daisy, Miss Daisy, Miss Daisy sofőrje, På tur med Miss Daisy, På väg med miss Daisy, Palveluksessanne, Miss Daisy, Ponios Deizes vairuotojas, Ranandegi bara-ye khanom-e daisy, Šofer gospodične Daisy, Șoferul doamnei Daisy, Sõidutades miss Daisyt, Tot passejant Miss Daisy, Vozeći gospođicu Daisy, Wożąc panią Daisy, Ο σοφέρ της κυρίας Daisy, Ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι, Водій міс Дейзі, Возејќи ја госпоѓица Дејзи, Возећи госпођицу Дејзи/Vozeći gospođicu Dejzi, Да возиш мис Дейзи, ドライビングMISSデイジー, 为戴茜小姐开车, 溫馨接送情, Chauffør for Miss Daisy, 山水喜相逢, Шофер міс Дейзі, Bayan Daisy ve soförü, Vozeći gospođicu Dejzi, 드라이빙 미스 데이지

Film rating

7.2
Rate 17 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 12 November 2020

Quotes

Daisy Werthan Hoke?
Hoke Colburn Yes'm.
Daisy Werthan You're my best friend.
Hoke Colburn No, go on Miss Daisy.
Daisy Werthan No, really, you are...
[Takes Hoke's hand]
Daisy Werthan You are.
Hoke Colburn Yes'm.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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