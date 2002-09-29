Menu
The Santa Clause 2
6.1 IMDb Rating: 5.8
The Santa Clause 2

The Santa Clause 2

The Santa Clause 2 18+
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2002
Online premiere 21 November 2002
World premiere 29 September 2002
Release date
5 December 2002 Australia
13 December 2002 Brazil L
31 October 2002 Canada
19 November 2003 Denmark
18 December 2002 France
20 November 2002 Germany
28 November 2002 Great Britain
29 November 2002 Ireland G
29 September 2002 Italy
19 December 2002 Netherlands
6 December 2002 Sweden
1 November 2002 USA
MPAA G
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $172,855,065
Production Walt Disney Pictures, Outlaw Productions (I), Boxing Cat Films
Also known as
The Santa Clause 2, Santa Cláusula 2, Have Yourself a Merry Little Christmas 2 - Cinderella, Nu är det jul - igen 2, Santa Claus 2, Santa Clause 2, Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung, Санта Клаус 2, Che fine ha fatto Santa Clause?, Djed Božićnjak 2, Hyper Noël, Jõulumees 2, Julenissen, Kaledu senis 2, Meu Papai é Noel 2, Moş Crăciun caută Crăciuniţă, Mutta mitä tapahtui joulupukille 2, O agios Vasilis mou 2: O atzamis ton Hristougennon, Ông Già Tuyết 2, Santa Clause Returns!, Santa Cláusula - Sarilhos no Natal, Santa Clausula 2, SC2, Śnięty Mikołaj 2, Super Noël 2, Sur les traces du Père Noël 2, Télapu 2.: Veszélyben a karácsony, The Escape Clause: The Santa Clause 2, The Mrs. Clause: Santa Clause 2, The Santa Clause 2: The Escape Clause, The Santa Clause 2: The Mrs. Clause, Tror du stadig på Julemanden?, Ο άγιος Βασίλης μου 2: Ο ατζαμής των Χριστουγέννων, Деда мраз, Деда мраз 2, Договор за Дядо Коледа 2, サンタクロース・リターンズ! クリスマス危機一髪, 今個聖誕大件事2：聖誕娶老婆, 圣诞老人2, 聖誕快樂又瘋狂2
Director
Michael Lembeck
Cast
Tim Allen
Tim Allen
Elizabeth Mitchell
Elizabeth Mitchell
David Krumholtz
David Krumholtz
Eric Lloyd
Wendy Crewson
Wendy Crewson
6.1
10 votes
5.8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
