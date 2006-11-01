Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of The Santa Clause 3: The Escape Clause
Poster of The Santa Clause 3: The Escape Clause
Рейтинги
4.9 IMDb Rating: 4.9
Rate
2 posters
Kinoafisha Films The Santa Clause 3: The Escape Clause

The Santa Clause 3: The Escape Clause

The Santa Clause 3: The Escape Clause 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2006
Online premiere 2 December 2006
World premiere 1 November 2006
Release date
2 November 2006 Russia 12+
16 November 2006 Australia
2 November 2006 Brazil L
3 November 2006 Canada
6 November 2007 Denmark
1 November 2006 Germany
24 November 2006 Great Britain
24 November 2006 Ireland G
24 November 2006 Italy
2 November 2006 Kazakhstan
3 November 2006 USA
2 November 2006 Ukraine
MPAA G
Budget $12,000,000
Worldwide Gross $110,768,122
Production Walt Disney Pictures, Boxing Cat Films, Outlaw Productions (I)
Also known as
The Santa Clause 3: The Escape Clause, Santa Cláusula 3, Djed Božićnjak 3: Odbjegli djedica, Familia lui Moş Crăciun, Jõulumees 3, Julenissen 3, Kaledu senis 3, Meu Papai é Noel 3, Mutta mitä tapahtui joulupukille 3, Noel Baba 3, Nu är det jul - igen 3, Ông Già Tuyết 3, Pretender, Santa Claus 3: Por una Navidad sin frío, Santa Claus 3: Úniková klauzule, Santa Clause 3 - Eine frostige Bescherung, Santa Clause 3: The Escape Clause, Santa Clause è nei guai, Santa Claúsula 3, Santa Clausula 3 - Complot en el Polo Norte, Santa Cláusula 3 - Natal em Risco, Santa Cláusula 3: complot en el Polo norte, Śnięty Mikołaj 3: Uciekający Mikołaj, Super Noël méga givré - Super Noël 3, Sur les traces du père Noël 3 - La clause force majeure, Télapu 3: A szánbitorló, Tror du på julemanden? 3, Ο άγιος Βασίλης μου 3, Ο άγιος Βασίλης μου 3: Απόδραση από την Καισαρεία, Деда мраз 3: Одбегли деда, Договор за дядо Коледа 3: Избягалият дядо Коледа, Санта Клаус 3, Санта Клаус 3: Хозяин полюса, ウォルト・ディズニーのサンタクローズ3 クリスマス大決戦！, 今個聖誕大件事3：回到未紅時, 圣诞老人3, 聖誕快樂又瘋狂3
Director
Michael Lembeck
Cast
Tim Allen
Tim Allen
Martin Short
Martin Short
Elizabeth Mitchell
Elizabeth Mitchell
Eric Lloyd
Spencer Breslin
Spencer Breslin
Cast and Crew
Similar films for The Santa Clause 3: The Escape Clause
The Santa Clause 6.6
The Santa Clause (1994)
The Santa Clause 2 6.1
The Santa Clause 2 (2002)
The Shaggy Dog 4.7
The Shaggy Dog (2006)
The Christmas Chronicles 2 6.0
The Christmas Chronicles 2 (2020)
Noelle 6.3
Noelle (2019)
The Christmas Chronicles 6.9
The Christmas Chronicles (2018)
Jingle All the Way 2 3.8
Jingle All the Way 2 (2014)
Home Alone: The Holiday Heist 3.8
Home Alone: The Holiday Heist (2012)
A Christmas Carol 7.4
A Christmas Carol (2009)
Fred Claus 6.4
Fred Claus (2007)
Deck the Halls 6.0
Deck the Halls (2006)
The Piano Tuner of Earthquakes 6.2
The Piano Tuner of Earthquakes (2005)

Film rating

4.9
Rate 15 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more