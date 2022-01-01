ProductionAuthority Films, Golden Harvest Company, Lo Wei Motion Picture Company
Also known as
Lung siu yeh, Dragon Lord, Лорд Дракон, 龍少爺, Bana ejder derler, Der blindwütige Drachenheld, Dragen, Dragon Strike, El señor de los dragones, Gospodar zmaj, I due cugini, Jackie Khan - lohikäärmeen herra, Król smoków, Lohikäärmeen herra, Long shao ye, Long Thiếu Gia, Lord Dragón, Maestrul, Noorisand Draakon, O Dragão Invencível Ataca, O Lorde Dragão, To megalo tsakali, Young Master in Love, Властелинът дракон, ドラゴンロード