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Poster of Dragon Lord
6.8
Kinoafisha Films Dragon Lord
6.8

Dragon Lord

, 1982
Long xiao ye
Hong Kong / Action, Comedy / 18+
Poster of Dragon Lord
6.8

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Dragon
Paul Chang Chung
Cowboy's Father
Michael Chan
Tiger
Kang-Yeh Cheng
Ah Dee
Fung Feng
Cheung Wing Fat
Cowboy
Shirley Yim
Alice
In-shik Hwang
The Big Boss
Tien Feng
Dragon's Father
Wah Cheung
Smuggler
Ma Chin-Ku
Director Jackie Chan
Writer Jackie Chan, Edward Tang, Barry Wong
Composer Philip Chan, Frankie Chan
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 1982
Online premiere 1 January 2022
World premiere 21 January 1982
Release date
17 January 1983 Denmark
21 January 1982 Hong Kong
10 April 1982 Japan
23 September 1982 Philippines
25 January 1983 Portugal
5 June 1982 South Korea ALL
10 December 1984 Spain
MPAA PG-13
Production Authority Films, Golden Harvest Company, Lo Wei Motion Picture Company
Also known as
Lung siu yeh, Dragon Lord, Лорд Дракон, 龍少爺, Bana ejder derler, Der blindwütige Drachenheld, Dragen, Dragon Strike, El señor de los dragones, Gospodar zmaj, I due cugini, Jackie Khan - lohikäärmeen herra, Król smoków, Lohikäärmeen herra, Long shao ye, Long Thiếu Gia, Lord Dragón, Maestrul, Noorisand Draakon, O Dragão Invencível Ataca, O Lorde Dragão, To megalo tsakali, Young Master in Love, Властелинът дракон, ドラゴンロード

Film rating

6.8
Rate 17 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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