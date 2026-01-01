Menu
7.4 IMDb Rating: 7.3
Snake in the Eagle's Shadow

Snake in the Eagle's Shadow

Se ying diu sau 18+
Country Hong Kong
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 1978
World premiere 1 March 1978
Release date
13 April 1979 Germany
1 March 1978 Hong Kong
1 December 1979 Japan
24 September 1981 Netherlands
1 September 1983 Turkey
5 November 1982 USA
MPAA PG
Budget 2,708,748 HKD
Production Seasonal Film Corporation
Also known as
Se ying diu sau, Snake in the Eagle's Shadow, Škola hada, Die Schlange im Schatten des Adlers, La serpiente a la sombra del águila, Змея в тени орла, A kobra, Bruce vs. Snake in Eagle's Shadow, Eagle's Shadow, El puño de la serpiente, Il serpente all'ombra dell'aquila, Kaca v orlovi senci, Kartalın gölgesi, Kotkan varjo, L'Ombre du serpent, Le chinois se déchaîne, Madu kotka varjus, O Grande Combate, Örnens skugga, Ørnens skygge, Punhos de Serpente, She xing diao shou, Snake and the Eagle's Shadow, To fidi sta nyhia tou aetou, Umbra vulturului, Way of the Cat, Wąż i cień orła, Xà Hình Điêu Thủ, Zmija u orlovoj senci, Змия в сянката на орела, Змія в тіні орла, スネーキーモンキー 蛇拳, 蛇形刁手
Director
Yuen Woo-Ping
Cast
Jackie Chan
Jackie Chan
Yuen Siu-tien
Hwang Jang-lee
Dean Shek
Roy Horan
Cast and Crew
Quotes
Lord Sheng Kuan [after Chien Fu surprises him with his new technique] That technique! That isn't Snake Fist style! What is that?
Chien Fu Hmmph! Cat's Claw!
[Chien Fu proceeds to attack again]
