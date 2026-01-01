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Poster of Crash che botte!
5.0
Kinoafisha Films Crash che botte!
5.0

Crash che botte!

, 1974
Crash che botte!
Italy, Hong Kong / Action / 18+
Poster of Crash che botte!
5.0

Cast

Bob Malcolm
Captain Robert Wallace
Antonio Cantafora
Max
Sal Borgese
Jerry
Lin Tung
Chen-Loh
Jackie Chan
Jackie Chan
Lo Lieh
MasterTang
Szu Shih
Suzy, ragazza misteriosa
Alberto Farnese
Colonnello Roger
Hui-Ling Liu
Girlfriend
Ling Chiang
Girlfriend
Jacques Dufilho
Console Americano
Director Bitto Albertini
Writer Bitto Albertini, Gino Capone
Composer Nico Fidenco
Cast and Crew

Film details

Country Italy / Hong Kong
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 1974
World premiere 29 November 1973
Release date
7 September 1974 Hong Kong
29 November 1973 Italy
Production Internazionale Nembo Distribuzione Importazione Esportazione Film (INDIEF), Shaw Brothers
Also known as
Crash! Che botte... strippo strappo stroppio, Supermen Against the Orient, Çin Macerası, Crash! Che botte... (strippo, strappo, stroppio), Drei Spaghetti in Shanghai, Hong Kong 3 Supermen: Desafío al Kung Fu, Hong-Kong, 3 Supermen, desafío al Kung/Fu, Les Trois Supermen du kung-fu, Los supermens contra Oriente, Os Invencíveis no Oriente, Si wang yi hou, Supermehed ida vastu, The Three Fantastic Supermen in the Orient, Die Supermänner aus Shanghai

Film rating

5.0
Rate 14 votes
4.5 IMDb
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