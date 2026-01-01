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Poster of Ru jing cha
5.8
Kinoafisha Films Ru jing cha
5.8

Ru jing cha

, 1974
Ru jing cha
Hong Kong / Action / 18+
Poster of Ru jing cha
5.8

Cast

Charlie Chin
Cab driver
Jackie Chan
Jackie Chan
Gang Leader
Yi Feng
Hu Jin
Ho Mei-Fang
Wen-Tai Li
Qiu Yuen
Ho Mai-Hua
Betty Pei Ti
Shao Mei
Chiang Nan
The Boss
Chiang Chen
John Chun
Thug
Mu Chu
Car bomb victim (Guest star)
Chuen-chuen Fang
Director Mu Chu
Writer Mu Chu
Composer Fu-Liang Chou
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1974
World premiere 26 April 1973
Release date
26 April 1973 Hong Kong
26 April 1973 Sweden
26 April 1973 USA NR
Production Great Earth Film Company
Also known as
Nu jing cha, Rumble in Hong Kong, Police Woman, Young Tiger, The Young Tiger, El joven tigre, Il giovane Tigre, Le Jeune Tigre, Möll Hong Kongis, Nui ging chaat, O Jovem Tigre, Police Woman Against Jackie Chan, The Heroine, Yirtici panter, Τζάκι Τσαν: Με τα χέρια μου σκοτώνω, Жінка-поліцейський, Разборка в Гонконге, Размирици в Хонконг, ドラゴン・ファイター, 師哥出馬, 成龍のヤング･タイガー, Here Come Big Brother, Um Bandido em Hong Kong, 女警察鬥成龍, 女飛龍

Film rating

5.8
Rate 10 votes
3.6 IMDb
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