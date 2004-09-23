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Poster of New Police Story
7.0
Kinoafisha Films New Police Story
7.0

New Police Story

, 2004
New Police Story
China / Action / 18+
Poster of New Police Story
7.0

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Senior Insp. Chan Kwok-Wing
Nicholas Tse
Frank Cheng Siu-Fung
Charlie Yeung
Sun Ho Yee
Charlene Choi
Sa Sa
Daniel Wu
Daniel Wu
Joe Kwan
Dave Wong
Coco Chiang
Sue Chow
Terence Yin
Fire
Yu Rongguang
Yu Rongguang
Daniel Wu
Joe Kwan
Andy On
Andy On
Tin-Tin Law
Tony Ho
Chui, Wing's Team Member
Director Benny Chan
Writer Alan Yuen
Composer Tommy Wai
Cast and Crew

Film details

Country China
Runtime 2 hours 4 minutes
Production year 2004
Online premiere 30 November 2019
World premiere 23 September 2004
Release date
17 February 2005 Russia Lizard
2 November 2006 Argentina +16
9 September 2005 Australia
11 November 2005 Austria
17 February 2005 Belarus
10 August 2005 Belgium
23 September 2004 Brazil
24 September 2004 China
30 November 2005 Egypt
13 July 2005 France
13 October 2005 Germany
13 October 2006 Great Britain 15
24 September 2004 Hong Kong
24 September 2004 Indonesia
6 July 2006 Israel
5 March 2005 Japan
17 February 2005 Kazakhstan
19 January 2005 Kuwait
10 June 2005 Lithuania
24 September 2004 Malaysia
6 October 2005 Netherlands 16
24 September 2004 Singapore
21 January 2005 South Korea 15
30 December 2005 Spain
24 September 2004 Taiwan
23 September 2004 Thailand
19 January 2005 UAE
23 September 2004 USA
17 February 2005 Ukraine
MPAA R
Budget 80,000,000 HKD
Worldwide Gross $8,712,057
Production Golden Harvest Company, China Film Group Corporation (CFGC), JCE Movies
Also known as
San ging chaat goo si, New Police Story, Новая полицейская история, 新警察故事, A Hora do Acerto, Geçmişin İntikamı, Golpe de furia, Historia Policiaca 5: Máxima Traición, Hong Kong Kokusai Keisatsu: New Police Story, Nova policijska prica, Nova policijska priča, Nowa policyjna opowieść, Polícia em Fúria, Politist la ananghie, Süper Polis 5, Tân Câu Chuyện Cảnh Sát, Újabb rendőrsztori, Xin jing cha gu shi, Нова поліцейська історія, Полицейска история II, 香港国際警察/NEW POLICE STORY, Police Story 4 - New Police Story

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.9 IMDb
Write review
Updated 18 December 2023

Quotes

[Chan has just knocked a goon out cold]
Zheng Xiaofeng [Stops fighting and looks at Chan's handiwork] Oh! That's my man!
[Is subsequently punched in the mouth]
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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