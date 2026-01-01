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Poster of Shaolin Wooden Men
6.9
Kinoafisha Films Shaolin Wooden Men
6.9

Shaolin Wooden Men

, 1976
Shao Lin mu ren xiang
Hong Kong / Action / 18+
Poster of Shaolin Wooden Men
6.9

Cast

Jackie Chan
Jackie Chan
Little Mute
Kam Cheung
Restaurant Waiter
King Kong Lee
Prisoner
Lung Yuen
Miao Tian
Chun-Erh Lung
Orchid - Restaurant Waitress
Ping-Yu Chang
Five Plums - Shaolin Nun
Yi-Fei Chang
Abbot
Lu-Chiang Chao
Shaolin Temple Student
Wei-An Chen
Hsin Chin
Tavern Boss
Kang Ho
Abbot
Director Chi-Hwa Chen
Writer Hsin Chin
Composer Fu-Liang Chou
Cast and Crew

Film details

Country Hong Kong
Runtime 1 hour 46 minutes
Production year 1976
World premiere 10 October 1976
Release date
11 May 1983 France
30 September 1988 Germany
10 October 1976 Hong Kong
14 August 1982 South Korea 15
Production Lo Wei Motion Picture Company, Toei Central Films
Also known as
Shao Lin mu ren xiang, Shaolin Wooden Men, Dragão de Aço, Wooden Man, Последнее испытание Шаолиня, 36 Wooden Men, El despiadado, L'Impitoyable, La cámara de los 36 hombres de madera, la serpiente contra los hombres de madera, Nemi Shaolin proti zelenemu zmaju, Nuoren tiikerin kosto, Os Oito Saltos do Dragão, Shaolin Chamber of Death, Shaolin contra os 12 Homens de Aço, Shaolin contra os Doze Homens de Aço, Shaolin halál kamrája, Shaolin Wooden Men... Young Tiger's Revenge, Shaolini surmakamber, Shôrinji Mokujin Ken, To heri pou tsakizei kokkala, Zemsta tygrysa z Shaolin, Деревянные люди Шаолиня, Останнє випробування Шаоліня, Стаята на смъртта, 少林寺木人拳, 少林木人巷, Los hombres de madera del templo Shaolin, Деревянные солдаты Шаолиня, 少林寺木人券, Jackie Chan - Wooden Man, Cámara de los hombres de madera

Film rating

6.9
Rate 14 votes
6.4 IMDb
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