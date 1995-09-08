Menu
Poster of Thunderbolt
Poster of Thunderbolt
7.0 IMDb Rating: 6.3
Kinoafisha Films Thunderbolt

Thunderbolt

Pik lik feng 18+
Country Hong Kong
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1995
World premiere 8 September 1995
Release date
10 August 1999 Hungary
7 July 2000 Spain
28 July 1999 Sweden
8 September 1995 USA
MPAA R
Budget 2,000,000,000 HKD
Production Golden Harvest Company, Paragon Films Ltd.
Also known as
Pik lik foh, Thunderbolt, El Relámpago, Blesk, Dead Heat, DEAD HEAT デッドヒート（1995）, Grom, Gromska strela, I dynami tou keravnou, İntikam Yarışı, Jackie Chan - Showdown mit 1000 PS, Jackie Chan pilote de l'extrême, Jackie Chan sous pression, Jackie Chan, pilot de curse, Jackie Chan's Thunderbolt, Kao grom iz vedra neba, Keravnos, Mennydörgés, Operación trueno, Pi li huo, Relâmpago do Asfalto, Szybszy od błyskawicy, Thanasimos san keravnos, Thunderbolt - Gara mortale, Thunderbolt - Sfida mortale, Thunderbolt - Showdown mit 1000 PS, Thunderbolt: Ação Sobre Rodas, Välgunool, Þrumufleygur, Громобій, Громобой, Светкавичен удар, 霹靂火
Director
Gordon Chan
Cast
Jackie Chan
Jackie Chan
Anita Yuen
Michael Wong
Michael Wong
Thorsten Nickel
Chor Yuen
Chor Yuen
Cast and Crew
