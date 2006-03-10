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Poster of The Hills Have Eyes
6.9
Kinoafisha Films The Hills Have Eyes
6.9

The Hills Have Eyes

, 2006
The Hills Have Eyes
USA / Horror, Thriller, Drama / 18+
Poster of The Hills Have Eyes
6.9

Cast

Aaron Stanford
Aaron Stanford
Doug
Kathleen Quinlan
Ethel
Vinessa Shaw
Vinessa Shaw
Lynn
Emilie de Ravin
Emilie de Ravin
Brenda
Dan Byrd
Dan Byrd
Bobby
Robert Joy
Tom Bower
Tom Bower
Gas Station Attendant
Billy Drago
Michael Bailey Smith
Pluto
Ted Levine
Ted Levine
Big Bob
Desmond Askew
Maxime Giffard
First Victim
Director Alexandre Aja
Writer Wes Craven, Grégory Levasseur, Alexandre Aja
Composer tomandandy
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2006
Online premiere 6 September 2013
World premiere 10 March 2006
Release date
6 July 2006 Russia 16+
13 April 2006 Argentina
20 April 2006 Australia
24 March 2006 Austria
6 July 2006 Belarus
9 August 2006 Belgium
28 July 2006 Brazil
10 March 2006 Canada
17 March 2006 Denmark
19 April 2006 Egypt
21 April 2006 Estonia
7 April 2006 Finland
21 June 2006 France
23 March 2006 Germany
10 March 2006 Great Britain
6 July 2006 Greece
30 March 2006 Hong Kong
11 May 2006 Hungary
21 April 2006 Iceland
10 March 2006 Ireland
25 August 2006 Italy
29 September 2007 Japan
6 July 2006 Kazakhstan
12 May 2006 Latvia
12 May 2006 Lithuania
20 April 2006 Malaysia
13 April 2006 Mexico
24 August 2006 Netherlands
27 July 2006 North Macedonia
31 March 2006 Norway
21 April 2006 Panama
22 March 2006 Philippines
14 July 2006 Poland
11 May 2006 Portugal
23 March 2006 Singapore
30 June 2006 Spain
24 March 2006 Sweden
27 April 2006 Thailand
12 May 2006 Turkey
10 March 2006 USA
6 July 2006 Ukraine
30 June 2006 Venezuela
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $70,009,308
Production Craven-Maddalena Films, Dune Entertainment, Major Studio Partners
Also known as
The Hills Have Eyes, Despertar del diablo, Aima stous lofous, Brda imaju oči, Dealuri însângerate, El Despertar del Diablo, Els turons tenen ulls, Hory mají oci, Hory majú oči, Ir kalnai turi akis, Ir kalnai turi akis..., La colline a des yeux, Las colinas tienen ojos, Le colline hanno gli occhi, Le visage de la peur, Mägedel on silmad, Ngọn Đồi Có Mắt, Opazujemo te, Pakalniem ir acis, Qoyalarning ko'zlari bor, Sziklák szeme, Tepenin Gözleri, Terror nas Montanhas, The Hills have Eyes - Hügel der blutigen Augen, Viagem Maldita, Wzgórza mają oczy, Αίμα στους λόφους, Брда имају очи, Очите на скалите, Пагорби мають очі, У холмов есть глаза, Хълмовете имат очи, ذا هيلز هاف آيز, ヒルズ・ハブ・アイズ, 深山大屠杀, 隔山有眼, 魔山, โชคดีที่ตายก่อน, El despertar del diablo 1, Las colinas tienen ojos 1

Film rating

6.9
Rate 15 votes
6.4 IMDb
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Updated 23 December 2023
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soundtrack The Hills Have Eyes

Quotes

[title card]
title card Between 1945 and 1962 the United States conducted 331 atmospheric nuclear test. Today, the government still denies the genetic effects caused by the radioactive fallout...
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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