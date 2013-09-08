Menu
IMDb Rating: 5.4
The Green Inferno

The Green Inferno

The Green Inferno 18+
Synopsis

A group of student activists travels to the Amazon to save the rain forest and soon discover that they are not alone, and that no good deed goes unpunished.
Country USA / Chile
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 2013
Online premiere 16 October 2015
World premiere 8 September 2013
Release date
12 November 2015 Russia Вест 18+
4 September 2014 Azerbaijan
12 November 2015 Belarus
25 September 2014 Brazil
8 September 2013 Canada
16 October 2014 Chile
9 October 2014 Colombia
6 November 2015 Estonia
22 December 2015 Germany
8 October 2015 Greece
24 September 2015 Italy
28 November 2015 Japan
4 September 2014 Kazakhstan
27 November 2015 Lithuania
25 September 2014 Malaysia
18 October 2014 Mexico
5 November 2015 Netherlands
6 May 2016 Norway 18
25 September 2015 Philippines
25 September 2015 USA R
12 November 2015 Ukraine
25 September 2014 Uruguay
MPAA R
Budget $5,000,000
Worldwide Gross $12,666,449
Production Worldview Entertainment, Open Road Films (II), Dragonfly Entertainment
Also known as
The Green Inferno, Caníbales, Zeleni pakao, Bộ Lạc Ăn Thịt Người, Canibais, El infierno verde, Ferri i gjelbër, Inferno Canibal, Infernul din Amazon, Kanibalai, Kannibalid, La forêt infernale, Yasil Cehennem, Zaļā pekle: kanibālu gūstā, Η πράσινη κόλαση, Κανίβαλοι, Зелене пекло, Зеленият ад, Зелёный ад, グリーン・インフェルノ, 绿色地狱, 食人煉獄
Director
Eli Roth
Eli Roth
Cast
Lorenza Izzo
Lorenza Izzo
Ariel Levy
Sky Ferreira
Sky Ferreira
Nicolás Martínez
Kirby Bliss Blanton
Kirby Bliss Blanton
Cast and Crew
6.4
5.4 IMDb
Film Reviews

leadraven 2 April 2015, 12:51
Независимо от качества фильма, стёб "зелёных" уже отличный.
Кир 9 October 2015, 16:49
напоминает тематику старого фильма "АД каннибалов"...
Goofs

Whatever the strength of Lars' Peruvian cannabis, too little was put into Amy's corpse to render the entire cannibal tribe intoxicated after she was cooked. Furthermore, even a sufficient amount would not have made the tribesman on the watch platform fall from it, since he had not eaten a single piece of her.

