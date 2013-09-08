Film Reviews
leadraven 2 April 2015, 12:51
Независимо от качества фильма, стёб "зелёных" уже отличный.
Кир 9 October 2015, 16:49
напоминает тематику старого фильма "АД каннибалов"...
|12 November 2015
|Russia
|Вест
|18+
|4 September 2014
|Azerbaijan
|12 November 2015
|Belarus
|25 September 2014
|Brazil
|8 September 2013
|Canada
|16 October 2014
|Chile
|9 October 2014
|Colombia
|6 November 2015
|Estonia
|22 December 2015
|Germany
|8 October 2015
|Greece
|24 September 2015
|Italy
|28 November 2015
|Japan
|4 September 2014
|Kazakhstan
|27 November 2015
|Lithuania
|25 September 2014
|Malaysia
|18 October 2014
|Mexico
|5 November 2015
|Netherlands
|6 May 2016
|Norway
|18
|25 September 2015
|Philippines
|25 September 2015
|USA
|R
|12 November 2015
|Ukraine
|25 September 2014
|Uruguay
Whatever the strength of Lars' Peruvian cannabis, too little was put into Amy's corpse to render the entire cannibal tribe intoxicated after she was cooked. Furthermore, even a sufficient amount would not have made the tribesman on the watch platform fall from it, since he had not eaten a single piece of her.