Poster of Wrong Turn 6: Last Resort
Poster of Wrong Turn 6: Last Resort
4.1 IMDb Rating: 4.1
Kinoafisha Films Wrong Turn 6: Last Resort

Wrong Turn 6: Last Resort

Wrong Turn 6: Last Resort 18+
Synopsis

An inheritance leads a young man and his friends to an abandoned resort inhabited by two sketchy caretakers and a clan of mutant cannibals.
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2014
Online premiere 4 February 2015
World premiere 22 August 2014
Release date
22 August 2014 Russia 18+
15 October 2014 Brazil 18
5 March 2015 Germany
22 August 2014 Great Britain
22 August 2014 Kazakhstan
14 October 2014 Mexico
14 October 2014 USA
22 August 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $1,200,000
Production Constantin Film, New Regency Productions, Summit Entertainment
Also known as
Wrong Turn VI, Wrong Turn 6: Last Resort, Wrong Turn 6, Camino hacia el terror 6, Camino hacia el terror 6: la herencia, Camino sangriento 6, Détour mortel 6, Détour mortel 6: Last Resort, Droga bez powrotu 6, Droga bez powrotu 6: Hotel na uboczu, Korku Kapanı 6: Son Çare, Ngã Rẽ Tử Thần 6: Khu Nghỉ Dưỡng Cuối Cùng, Pach krvi 6: Krvavý hotel, Pânico na Floresta 6, Pogrešno Skretanje 6: Posljednje Utočište, Sortie fatale 6, Vale pööre 6, Wrong turn 6 - last resort, Wrong Turn 6: Pânico na Floresta, Wrong Turn VI: Last Resort, Λάθος στροφή 6: Το τελευταίο καταφύγιο, Поворот не туда 6, Поворот не туди 6, Погрешен завой 6: Последен курорт, Погрешно скретање 6: Последње уточиште, クライモリ　デッド・ホテル, 歧途 6：最后的避难所, 肢解狂魔6, 致命弯路6, 致命弯道6：终极审判, 鬼挡墙6, 鬼挡路6, 鬼擋路6
Director
Valeri Milev
Cast
Entoni Illot
Chris Jarvis
Aqueela Zoll
Sadie Katz
Rollo Skinner
Cast and Crew
4.1
Film Reviews
