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Poster of Tusk
6.2
Tusk - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Tusk
6.2

Tusk

, 2014
Tusk
USA / Horror / 18+
Trailers
Poster of Tusk
6.2
Tusk - Dubbed trailer
Tusk  Dubbed trailer

Synopsis

A brash and arrogant podcaster gets more than he bargained for when he travels to Canada to interview a mysterious recluse... who has a rather disturbing fondness for walruses.

Cast

Haley Joel Osment
Haley Joel Osment
Teddy Craft
Justin Long
Justin Long
Wallace Bryton
Genesis Rodriguez
Genesis Rodriguez
Ally Leon
Michael Parks
Howard Howe
Ralph Garman
Detective
Harley Morenstein
Border Agent
Bill Bennett
Lily-Rose Melody Depp
Lily-Rose Melody Depp
Girl Clerk #2
Johnny Depp
Johnny Depp
Guy Lapointe
Jennifer Schwalbach Smith
Gimli Slider Waitress
Harley Quinn Smith
Harley Quinn Smith
Girl Clerk #1
Director Kevin Smith
Writer Kevin Smith
Composer Christopher Drake
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 42 minutes
Production year 2014
Online premiere 19 September 2014
World premiere 6 September 2014
Release date
9 October 2014 Russia Наше кино 18+
9 October 2014 Australia MA 15+
9 October 2014 Belarus
24 October 2014 Estonia
30 October 2014 France
7 May 2015 Germany
18 July 2015 Japan
9 October 2014 Kazakhstan
14 November 2014 Lithuania N-16
22 December 2016 South Korea 15
6 February 2015 Spain
19 September 2014 USA
9 October 2014 Ukraine
MPAA R
Budget $3,000,000
Worldwide Gross $1,917,104
Production SModcast Pictures
Also known as
Tusk, Бивень, Agyar, Dis, En un lugar en Canadá, Ilknis, Iltis, İşkence Gecesi, Kieł, Kihv, Mr.タスク, Tusk: A Transformação, Zubati, Χαυλιόδοντας, Бивни, 人型海象, Tusk 2014, A Presa, En Un Lugar de Canada

Film rating

6.2
Rate 11 votes
5.4 IMDb
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Film Trailers

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Tusk - Dubbed trailer
Tusk Dubbed trailer
Tusk - Clip 3
Tusk Clip 3
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Quotes

Ally Leon It's good to cry. It separates us from the animals. Shows you have a soul.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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