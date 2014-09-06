Cast
Jennifer Schwalbach Smith
Gimli Slider Waitress
Cast and Crew
Composer
Christopher Drake
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 42 minutes
Production year
2014
Online premiere
19 September 2014
World premiere
6 September 2014
Release date
|9 October 2014
|Russia
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|9 October 2014
|Kazakhstan
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|14 November 2014
|Lithuania
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|N-16
|22 December 2016
|South Korea
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|15
|6 February 2015
|Spain
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|19 September 2014
|USA
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|9 October 2014
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$3,000,000
Worldwide Gross
$1,917,104
Production
SModcast Pictures
Also known as
Tusk, Бивень, Agyar, Dis, En un lugar en Canadá, Ilknis, Iltis, İşkence Gecesi, Kieł, Kihv, Mr.タスク, Tusk: A Transformação, Zubati, Χαυλιόδοντας, Бивни, 人型海象, Tusk 2014, A Presa, En Un Lugar de Canada