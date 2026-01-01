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Poster of The Running Man
5.7
Kinoafisha Films The Running Man
5.7

The Running Man

, 1963
The Running Man
Great Britain / Drama / 18+
Poster of The Running Man
5.7

Cast

Laurence Harvey
Rex
Lee Remick
Lee Remick
Stella
Felix Aylmer
Parson
Eleanor Summerfield
Hilda Tanner
Alan Bates
Stephen
Allan Cuthbertson
Jenkins
Harold Goldblatt
Tom Webster
Noel Purcell
Miles Bleeker
Ramsay Ames
Madge Penderby
Fernando Rey
Police Official
Director Carol Reed
Writer John Mortimer, Shelley Smith
Composer William Alwyn
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1963
World premiere 1 October 1963
Release date
10 May 1965 Spain
1 October 1963 USA
Production Columbia Pictures Corporation, Peet Productions
Also known as
The Running Man, Der zweite Mann, Le deuxième homme, Prófugo de su pasado, A Sombra de uma Fraude, Carol Reed's The Running Man, Człowiek ucieka, Den anden mand, Drugi čovek, El fugitiu, El precio de la muerte, El precio de una muerte, En man på flykt, En mann på flukt, Fırtına adam, Fugarul, Mies joka katosi, O defteros anthropos, Um Homem em Fuga, Un buon prezzo per morire, Ο δεύτερος άνθρωπος, Бегущий человек, 逃げる男, 런닝 맨

Film rating

5.7
Rate 11 votes
6.5 IMDb
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