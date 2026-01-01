The Running Man, Der zweite Mann, Le deuxième homme, Prófugo de su pasado, A Sombra de uma Fraude, Carol Reed's The Running Man, Człowiek ucieka, Den anden mand, Drugi čovek, El fugitiu, El precio de la muerte, El precio de una muerte, En man på flykt, En mann på flukt, Fırtına adam, Fugarul, Mies joka katosi, O defteros anthropos, Um Homem em Fuga, Un buon prezzo per morire, Ο δεύτερος άνθρωπος, Бегущий человек, 逃げる男, 런닝 맨
Film rating
5.7
Rate11 votes
6.5IMDb
Quotes
Rex BlackWhere did he get it?
Stella BlackI lost it.
Rex BlackWhere?
Stella BlackIn his bed.
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.