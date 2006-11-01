Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Sixty Six
6.7
Kinoafisha Films Sixty Six
6.7

Sixty Six

, 2006
Sixty Six
Great Britain / Comedy, Biography, Drama / 18+
Poster of Sixty Six
6.7

Cast

Helena Bonham Carter
Helena Bonham Carter
Esther Rubens
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Charlie Clark
Boy with Caliper
Nick Shirm
Michael Hempel
Thomas Drewson
Terry Shivers
Gregg Sulkin
Gregg Sulkin
Bernie Reubens
Matt Bardock
Mr. Grieg
Alex Black
Linton
Cameron Crighton
Captain
Catherine Tait
Catherine Tait
Aunt Lila
Peter Serafinowicz
Peter Serafinowicz
Football Commentary
Peter Serafinowicz
Peter Serafinowicz
Football Commentary
Director Paul Weiland
Writer Peter Straughan, Bridget O'Connor, Paul Weiland
Composer Joby Talbot
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2006
Online premiere 3 November 2006
World premiere 1 November 2006
Release date
1 November 2006 Russia 16+
3 November 2006 Great Britain
1 November 2006 Kazakhstan
1 November 2006 Ukraine
MPAA PG-13
Worldwide Gross $1,930,133
Production Universal Pictures, Working Title Films, StudioCanal
Also known as
Sixty Six, 66, Sesenta y seis, Shedon... enilikos!, Sixty Six - Eine fast wahre Geschichte, Sześćdziesiąty szósty, Чемпионат '66 года, Чемпионат 66 года

Film rating

6.7
Rate 12 votes
6.7 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Bernie Reubens But what I now think is this. What happens when you become a man is that you stop blaming your dad for not being perfect. You realize he's just a man and you love the man he is.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Sixty Six

Getting It Right
Getting It Right Drama, Comedy
1989, Great Britain
6.0
The Young Offenders
The Young Offenders Comedy
2016, Ireland
7.0
The East
The East Detective, Drama, Action, Thriller
2012, USA / Great Britain
7.0
Comes a Bright Day
Comes a Bright Day Thriller
2011, Great Britain
5.0
Till Human Voices Wake Us
Till Human Voices Wake Us Drama, Romantic
2002, Australia
6.0
Crazy/Beautiful
Crazy/Beautiful Drama, Romantic
2001, USA
6.0
Stanley & Iris
Stanley & Iris Drama, Romantic
1990, USA / Canada
6.0
Made of Honor
Made of Honor Comedy
2008, USA / Great Britain
6.0
55 Steps
55 Steps Drama, Biography
2017, Belgium / Germany / USA
6.0
Midas Man
Midas Man Biography, Drama
2024, Great Britain
7.0
Ray Donovan: The Movie
Ray Donovan: The Movie Drama
2022, USA
6.0
Suffragette
Suffragette Drama
2015, Great Britain
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
Otpusk na vsyu golovu
Otpusk na vsyu golovu
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more