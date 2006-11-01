Cast
Charlie Clark
Boy with Caliper
Nick Shirm
Michael Hempel
Thomas Drewson
Terry Shivers
Cast and Crew
Director
Paul Weiland
Writer
Peter Straughan, Bridget O'Connor, Paul Weiland
Composer
Joby Talbot
Film details
Country
Great Britain
Runtime
1 hour 33 minutes
Production year
2006
Online premiere
3 November 2006
World premiere
1 November 2006
Release date
|1 November 2006
|Russia
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|16+
|3 November 2006
|Great Britain
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|1 November 2006
|Kazakhstan
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|1 November 2006
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Worldwide Gross
$1,930,133
Production
Universal Pictures, Working Title Films, StudioCanal
Also known as
Sixty Six, 66, Sesenta y seis, Shedon... enilikos!, Sixty Six - Eine fast wahre Geschichte, Sześćdziesiąty szósty, Чемпионат '66 года, Чемпионат 66 года