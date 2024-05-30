Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Midas Man
Poster of Midas Man
Рейтинги
7.2 IMDb Rating: 6.4
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Midas Man

Midas Man

Midas Man 18+
Напомним о выходе в прокат
Midas Man - trailer in russian
Midas Man  trailer in russian
Country Great Britain
Runtime 2 hours 20 minutes
Production year 2024
Online premiere 21 January 2025
World premiere 30 May 2024
Release date
5 December 2024 Russia Экспонента
29 August 2024 Australia
10 October 2024 Azerbaijan
5 December 2024 Belarus
26 September 2025 Japan
5 December 2024 Kazakhstan
10 October 2024 Kyrgyzstan
10 October 2024 Moldova
30 January 2025 Netherlands 12
23 August 2024 New Zealand M
6 March 2025 Portugal
24 September 2025 South Korea 15
10 October 2024 Tajikistan
Worldwide Gross $347,465
Production StudioPOW, Trevor Beattie Films, Fourth Culture Films
Also known as
Midas Man, Król muzyki, Midas Man e os Quatro de Liverpool, Пятый битл, ブライアン・エプスタイン　世界最高のバンドを育てた男, 点金之人, 点金者, 造金人
Director
Jonas Åkerlund
Sara Sugarman
Cast
Emily Watson
Emily Watson
Eddie Marsan
Eddie Marsan
Rosie Day
Rosie Day
Lukas Gage
Lukas Gage
Cast and Crew
Similar films for Midas Man
House of Versace 6.2
House of Versace (2013)
Ray Donovan: The Movie 6.9
Ray Donovan: The Movie (2022)
The Theory of Everything 7.6
The Theory of Everything (2014)
Miss Potter 6.8
Miss Potter (2006)
Testament of Youth 7.3
Testament of Youth (2014)
Sixty Six 6.7
Sixty Six (2006)
The New World 7.4
The New World (2005)
Spun 6.8
Spun (2002)
Horsemen 5.9
Horsemen (2009)
Butterfly Kisses 6.5
Butterfly Kisses (2017)
A Brilliant Young Mind 7.1
A Brilliant Young Mind (2014)
The Book Thief 7.7
The Book Thief (2014)
Film in Collections
Movies About Musicians Movies About Musicians
Films About Business, Money and Success Films About Business, Money and Success

Film rating

7.2
Rate 17 votes
6.4 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Like 2023's 'Priscilla', 'Midas Man' does not include the Beatles' music because the rights were not secured; instead it uses other songs for which licences were obtained or which are already in the public domain.

However, Sam Mendes's forthcoming Beatles biopic is expected to feature Beatles songs.

Film Trailers All trailers
Midas Man - trailer in russian
Midas Man Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more