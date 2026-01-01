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Poster of Akme
5.0
Kinoafisha Films Akme
5.0

Akme

, 2008
Akme
Russia / Drama, Romantic / 18+
Poster of Akme
5.0

Cast

Gregory Hlady
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Larisa Shakhvorostova
Zoya Buryak
Zoya Buryak
Giuliano Di Capua
Lika Nifontova
Lika Nifontova
Galina
Denis Kosyakov
Denis Kosyakov
Dimka
Director Tatyana Yankevich
Writer Natalya Ryazantseva
Composer Vitaliy Istomin
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2008
Production Cinegraph Film Company, Urom Union Cinema
Also known as
Akme

Film rating

5.0
Rate 12 votes
Place in the rating
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