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Poster of Zakhochu - polyublyu
4.7
Kinoafisha Films Zakhochu - polyublyu
4.7

Zakhochu - polyublyu

, 1990
Zakhochu - polyublyu
USSR / Romantic / 18+
Poster of Zakhochu - polyublyu
4.7

Cast

Vera Sotnikova
Vera Sotnikova
Nataliya
Anatoly Vasilyev
Anatoly Vasilyev
Modest
Nina Ruslanova
Nina Ruslanova
Nataliya's mother
Ekaterina Strizhenova
Ekaterina Strizhenova
Lidiya
Elena Kostina
Glafira
Aleksandr Strizhenov
Aleksandr Strizhenov
Volodya
Valeriy Zolotukhin
Valeriy Zolotukhin
Nataliya's husband
Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Khmylov
Rudolf Rudin
Investigator
Olga Mashnaya
Olga Mashnaya
(Nataliya's) friend Vera
Director Vasiliy Panin
Writer Arnold Vitol, Valery Briusov
Composer Evgeniy Doga
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1990
Production SKIFY
Also known as
Zakhochu - polyublyu, I'll Fall in Love If I Want To, Захочу - полюблю

Film rating

4.7
Rate 14 votes
4.7 IMDb
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