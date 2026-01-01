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Lika Nifontova
Lika Nifontova
Kinoafisha
Persons
Lika Nifontova
Lika Nifontova
Lika Nifontova
Date of Birth
5 March 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress
,
Romantic actress
,
Comedy actress
Popular Films
8.0
Liquidation
(2007)
7.6
Zhizn i sudba
(2012)
7.3
Ranevskaya
(2023)
Filmography
Otpechatki
Detective, Drama
2026, Russia
7.3
Ranevskaya
Drama, Biography
2023, Russia
6.9
Nerealiti
Comedy
2022, Russia
4.4
Odessa Steamer
Odesskiy parokhod
Comedy
2019, Russia
7.2
Uhodyashchaya natura
Romantic
2014, Russia
7.6
Zhizn i sudba
Drama, War
2012, Russia
6.5
Isaev
Drama,
2009, Russia
5
Akme
Akme
Drama, Romantic
2008, Russia
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