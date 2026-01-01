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Lika Nifontova
Lika Nifontova Lika Nifontova
Kinoafisha Persons Lika Nifontova

Lika Nifontova

Lika Nifontova

Date of Birth
5 March 1963
Age
63 years old
Zodiac sign
Pisces
Actor type
Dramatic actress, Romantic actress, Comedy actress

Popular Films

Liquidation 8.0
Liquidation (2007)
Zhizn i sudba 7.6
Zhizn i sudba (2012)
Ranevskaya 7.3
Ranevskaya (2023)

Filmography

Otpechatki
Otpechatki
Detective, Drama 2026, Russia
Ranevskaya 7.3
Ranevskaya
Drama, Biography 2023, Russia
Nerealiti 6.9
Nerealiti
Comedy 2022, Russia
Odessa Steamer 4.4
Odessa Steamer Odesskiy parokhod
Comedy 2019, Russia
Uhodyashchaya natura 7.2
Uhodyashchaya natura
Romantic 2014, Russia
Zhizn i sudba 7.6
Zhizn i sudba
Drama, War 2012, Russia
Isaev 6.5
Isaev
Drama, 2009, Russia
Akme 5
Akme Akme
Drama, Romantic 2008, Russia
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