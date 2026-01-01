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Poster of Diabolically Yours
6.1
Kinoafisha Films Diabolically Yours
6.1

Diabolically Yours

, 1967
Diaboliquement votre
France, Italy, Germany / Romantic / 18+
Poster of Diabolically Yours
6.1

Cast

Alain Delon
Alain Delon
Georges Campo
Albert Daumergue
Albert Augier
Le docteur
Peter Mosbacher
Kim
Claude Piéplu
Le décorateur
Senta Berger
Christiane
Sergio Fantoni
Freddie
Renate Birgo
L'infirmière
Georges Montant
Le brigadier
Marcel Gassouk
Director Julien Duvivier
Writer Louis C. Thomas, Roland Girard, Jean Bolvary, Julien Duvivier
Composer François de Roubaix
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy / Germany
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 1967
World premiere 22 December 1967
Release date
25 October 1968 Denmark
9 August 1968 Finland
22 December 1967 France
20 August 1968 Germany
15 May 1968 Japan
18 February 1971 Mexico
27 May 1969 Portugal
21 October 1968 Sweden
28 December 1969 Turkey
30 December 1967 USA
MPAA G
Budget 2,750,000 DEM
Production Comacico, Eichberg-Film, Igor Film
Also known as
Diaboliquement vôtre, Diabolically Yours, Diabolicamente Tua, Satánicamente tuya, Den djävulska planen, Den djevelske plan, Den djevelske planen, Diabólicamente tuyo, Diabolicznie twój, Djavolski pozdrav, Met duivelse groeten, Mit teuflischen Grüssen, Mord pr. båndoptager, Paholaisen murha, Şeytan ruhlu kadın, Teuflisches Spiel, Üldözési mánia, Μανία καταδίωξης, Μέχρις εσχάτων, Ριψοκίνδυνος, φλογερός και ακαταμάχητος, Σκληρός και ακατανίκητος, Диявольськи Ваш, Дьявольски ваш, Дяволски Ваш, 悪魔のようなあなた, Ördögien az öné, 起死回生

Film rating

6.1
Rate 15 votes
6 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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