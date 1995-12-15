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Poster of Sabrina
6.6
Kinoafisha Films Sabrina
6.6

Sabrina

, 1995
Sabrina
USA, Germany / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Sabrina
6.6

Synopsis

An ugly duckling having undergone a remarkable change, still harbors feelings for her crush: a carefree playboy, but not before his business-focused brother has something to say about it.

Cast

Harrison Ford
Harrison Ford
Linus Larrabee
Julia Ormond
Julia Ormond
Sabrina Fairchild
Greg Kinnear
Greg Kinnear
David Larrabee
Nancy Marchand
Nancy Marchand
Maude Larrabee
John Wood
John Wood
Fairchild
Richard Crenna
Patrick Tyson
Angie Dickinson
Ingrid Tyson
Dana Ivey
Mack
Míriam Colón
Rosa
Lauren Holly
Lauren Holly
Elizabeth Tyson
Director Sydney Pollack
Writer Billy Wilder, Samuel A. Taylor, Ernest Lehman, Barbara Benedek
Composer John Williams
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 2 hours 7 minutes
Production year 1995
World premiere 15 December 1995
Release date
15 December 1995 Russia 12+
21 March 1996 Czechia U
31 January 1996 France
11 January 1996 Germany
15 December 1995 Kazakhstan
15 February 1996 Netherlands
16 February 1996 Portugal
3 February 1996 South Korea 15
2 February 1996 Spain
15 December 1995 USA
15 December 1995 Ukraine
MPAA PG
Budget $58,000,000
Worldwide Gross $53,696,959
Production Mirage Enterprises, Mont Blanc Entertainment GmbH, Paramount Pictures
Also known as
Sabrina, Сабрина, Sabrina (y sus amores), Σαμπρίνα, Сабрина/Sabrina, Сабріна, サブリナ, 新龍鳳配, 新龙凤配, 萨布里娜

Film rating

6.6
Rate 11 votes
6.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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