Cast
Richard Crenna
Patrick Tyson
Angie Dickinson
Ingrid Tyson
Cast and Crew
Writer
Billy Wilder, Samuel A. Taylor, Ernest Lehman, Barbara Benedek
Composer
John Williams
Film details
Country
USA / Germany
Runtime
2 hours 7 minutes
Production year
1995
World premiere
15 December 1995
Release date
|15 December 1995
|Russia
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|12+
|21 March 1996
|Czechia
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|U
|31 January 1996
|France
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|11 January 1996
|Germany
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|15 December 1995
|Kazakhstan
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|15 February 1996
|Netherlands
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|16 February 1996
|Portugal
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|3 February 1996
|South Korea
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|15
|2 February 1996
|Spain
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|15 December 1995
|USA
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|15 December 1995
|Ukraine
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MPAA
PG
Budget
$58,000,000
Worldwide Gross
$53,696,959
Production
Mirage Enterprises, Mont Blanc Entertainment GmbH, Paramount Pictures
Also known as
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