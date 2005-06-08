ProductionEl Camino Pictures, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II, Go Fish Pictures
Also known as
The Chumscrubber, Historia de un secuestro, The Chumscrubber - Glück in kleinen Dosen, Abgefugged - Die trügerische Idylle von Hillside, Čamskraberis, Elrabolva, Generace X, Génération RX, Història d'un segrest, Ilopilleri, Izbrisani, Kidnapped - Il rapimento, Más Companhias, Miłego dnia?, Nix pille - mød R-generationen, Os Amigos de Dean, Painkiller, Revolta generatiei X, Shedio apagogis, Untitled Arie Posin Project, Приятел от сенките, Чaмскраббер, Чамскраббер, 我行我素