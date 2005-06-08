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Poster of The Chumscrubber
6.8
Kinoafisha Films The Chumscrubber
6.8

The Chumscrubber

, 2005
The Chumscrubber
USA, Germany / Drama, Comedy / 18+
Poster of The Chumscrubber
6.8

Synopsis

A darkly satiric story about life crumbling in the midst of a seemingly idyllic suburbia.

Cast

Glenn Close
Glenn Close
Mrs. Johnson
William Fichtner
William Fichtner
Ralph Fiennes
Ralph Fiennes
John Heard
John Heard
Lauren Holly
Lauren Holly
Jason Isaacs
Jason Isaacs
Allison Janney
Allison Janney
Allie Stiffle
Carrie-Anne Moss
Carrie-Anne Moss
Rita Wilson
Rita Wilson
Jamie Bell
Jamie Bell
Dean
Camilla Belle
Camilla Belle
Crystal
Rory Culkin
Rory Culkin
Charlie Stiffle
Director Arie Posin
Writer Zac Stanford, Arie Posin
Composer James Horner
Cast and Crew

Film details

Country USA / Germany
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2005
World premiere 8 June 2005
Release date
27 January 2006 Russia Централ Партнершип
27 January 2006 Belarus
5 October 2005 Germany
27 January 2006 Kazakhstan
8 June 2005 Sweden 15
8 June 2005 USA
27 January 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $6,800,000
Worldwide Gross $351,401
Production El Camino Pictures, Equity Pictures Medienfonds GmbH & Co. KG II, Go Fish Pictures
Also known as
The Chumscrubber, Historia de un secuestro, The Chumscrubber - Glück in kleinen Dosen, Abgefugged - Die trügerische Idylle von Hillside, Čamskraberis, Elrabolva, Generace X, Génération RX, Història d'un segrest, Ilopilleri, Izbrisani, Kidnapped - Il rapimento, Más Companhias, Miłego dnia?, Nix pille - mød R-generationen, Os Amigos de Dean, Painkiller, Revolta generatiei X, Shedio apagogis, Untitled Arie Posin Project, Приятел от сенките, Чaмскраббер, Чамскраббер, 我行我素

Film rating

6.8
Rate 11 votes
6.8 IMDb
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Best Comedies 
Updated 4 September 2023

Quotes

Crystal Falls You really don't care what people think, do you?
Dean Stiffle No, I really don't.
Crystal Falls That's a nice trick.
Dean Stiffle Thanks, I studied in the far east.
Crystal Falls Maybe you can show me how it's done?
Dean Stiffle Step one? Years of ridicule.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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