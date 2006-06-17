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Poster of Strangers with Candy
4.6
Kinoafisha Films Strangers with Candy
4.6

Strangers with Candy

, 2005
Strangers with candy
USA / Comedy / 18+
Poster of Strangers with Candy
4.6

Synopsis

A prequel to the critically acclaimed series featuring Jerri Blank, a 46-year-old ex-junkie, ex-con who returns to high school in a bid to start her life over.

Cast

Deborah Rush
Sara Blank
Sarah Jessica Parker
Sarah Jessica Parker
Chris Pratt
Chris Pratt
Kristen Johnston
Kristen Johnston
Philip Seymour Hoffman
Philip Seymour Hoffman
Matthew Broderick
Matthew Broderick
Stephen Colbert
Chuck Noblet
Amy Sedaris
Amy Sedaris
Jerri Blank
Paul Dinello
Geoffrey Jellineck
Paul Sedaris
Bus Driver
Chandra Wilson
Inmate
Kristy Thomas
Inmate
Director Paul Dinello
Writer Mitch Rouse, Stephen Colbert, Paul Dinello, Amy Sedaris
Composer Marcelo Zarvos
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2005
World premiere 17 June 2006
Release date
16 November 2006 Russia Lizard
16 November 2006 Belarus
16 November 2006 Kazakhstan
28 July 2006 Sweden 7
28 July 2006 USA
16 November 2006 Ukraine
MPAA R
Budget $3,500,000
Worldwide Gross $2,254,124
Production Comedy Central Films, Roberts/David Films, Worldwide Pants
Also known as
Strangers with Candy, De vuelta al 'insti', De vuelta al insti, Freeвольная жизнь, Öregdiák nem vén diák, Powrót do klasy, Πανικός στα θρανία

Film rating

4.6
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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Best Comedies 
Updated 11 June 2024
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