Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
2005
World premiere
17 June 2006
Release date
|16 November 2006
|Russia
| Lizard
|
|16 November 2006
|Belarus
|
|
|16 November 2006
|Kazakhstan
|
|
|28 July 2006
|Sweden
|
|7
|28 July 2006
|USA
|
|
|16 November 2006
|Ukraine
|
|
MPAA
R
Budget
$3,500,000
Worldwide Gross
$2,254,124
Production
Comedy Central Films, Roberts/David Films, Worldwide Pants
Also known as
Strangers with Candy, De vuelta al 'insti', De vuelta al insti, Freeвольная жизнь, Öregdiák nem vén diák, Powrót do klasy, Πανικός στα θρανία