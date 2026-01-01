Similar films for Stradivari
Volavérunt Drama
1999, Spain / France
5.0
My Friend the Traitor Drama
1988, France
5.0
La terrazza Drama
1980, Italy / France
7.0
Somewhere Beyond Love Drama
1974, Italy
7.0
I Knew Her Well Drama
1965, France / Italy / West Germany
7.0
The Visit Drama
1964, USA
7.0
La Strada Drama
1954, Italy
7.0
The Passion Drama, Comedy
2010, Italy
6.0
Notre Dame de Paris Drama
1956, Italy / France
6.0
Una vita scellerata Drama, History
1990, Italy / France / Germany
7.0
The Gold Rimmed Glasses Drama
1987, Italy / Yugoslavia / France
6.0
1900 Drama
1976, Italy / France / West Germany
7.0