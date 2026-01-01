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5.6
Kinoafisha Films Stradivari
5.6

Stradivari

, 1989
Stradivari
Italy, France / Documentary, Drama / 18+
5.6

Cast

Anthony Quinn
Anthony Quinn
Antonio Stradivari
Stefania Sandrelli
Stefania Sandrelli
Antonia Maria
Valérie Kaprisky
Francesca
Francesco Quinn
Alessandro
Danny Quinn
Francesco
Lorenzo Quinn
Young Antonio Stradivari
Fanny Bastien
Caterina
Jean-Paul Muel
Jean-Paul Muel
Tailor
Stefano Mosini
Antonio Stradivari as a child
Leopoldo Trieste
Leopoldo Trieste
Nicolò Amati
Director Giacomo Battiato
Writer Giacomo Battiato, Suso Cecchi D'Amico, Ernesto Gastaldi, Sergio Jacquier
Composer Francesco Tampori
Cast and Crew

Film details

Country Italy / France
Runtime 1 hour 50 minutes
Production year 1989
World premiere 28 September 1988
Release date
28 September 1988 Italy
Production Cinecittà, Gruppo Bema, Reteitalia
Also known as
Stradivari, Stradivarius, Страдивари

Film rating

5.6
Rate 12 votes
6.5 IMDb
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