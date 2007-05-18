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Poster of Sicko
8.0
Kinoafisha Films Sicko
8.0

Sicko

, 2007
Sicko
USA / Documentary, Comedy / 18+
Poster of Sicko
8.0

Cast

Michael Moore
Michael Moore
Self
George W. Bush
Self
Reggie Cervantes
Self
John Graham
William Maher
Richard Nixon
Linda Peeno
Tucker Albrizzi
Self
Edward R. Annis
Self - President-elect A.M.A 1962
Dick Armey
Self
Tony Benn
Self
George H.W. Bush
Self
Director Michael Moore
Writer Michael Moore
Composer Erin O'Hara
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 53 minutes
Production year 2007
Online premiere 25 October 2007
World premiere 18 May 2007
Release date
19 May 2007 Russia Вест 12+
9 August 2007 Australia
18 May 2007 Brazil
18 May 2007 Canada 14A
26 October 2007 Finland
5 September 2007 France
7 August 2012 Germany
24 August 2007 Italy
19 May 2007 Kazakhstan
22 November 2007 Netherlands
30 April 2009 Spain
18 May 2007 USA
19 May 2007 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $9,000,000
Worldwide Gross $36,163,768
Production Dog Eat Dog Films, The Weinstein Company
Also known as
Sicko, Bolesno, Chorować w USA, Hasta, Malade, Sicko - aivan sairasta, Sicko: $O$ Saúde, SOS Saúde, Здравозахоронение, シッコ, 健保真要命, Sicko (2007), Sicko - $O$ Saúde

Film rating

8.0
Rate 15 votes
8 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 

Quotes

Tony Benn If we can find money to kill people, you can find money to help people.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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