Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 53 minutes
Production year
2007
Online premiere
25 October 2007
World premiere
18 May 2007
Release date
|19 May 2007
|Russia
| Вест
|12+
|9 August 2007
|Australia
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|18 May 2007
|Brazil
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|18 May 2007
|Canada
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|14A
|26 October 2007
|Finland
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|5 September 2007
|France
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|7 August 2012
|Germany
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|24 August 2007
|Italy
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|19 May 2007
|Kazakhstan
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|22 November 2007
|Netherlands
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|30 April 2009
|Spain
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|18 May 2007
|USA
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|19 May 2007
|Ukraine
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MPAA
PG-13
Budget
$9,000,000
Worldwide Gross
$36,163,768
Production
Dog Eat Dog Films, The Weinstein Company
Also known as
Sicko, Bolesno, Chorować w USA, Hasta, Malade, Sicko - aivan sairasta, Sicko: $O$ Saúde, SOS Saúde, Здравозахоронение, シッコ, 健保真要命, Sicko (2007), Sicko - $O$ Saúde