Capitalism: A Love Story
7.4 IMDb Rating: 7.4
Capitalism: A Love Story

Capitalism: A Love Story 18+
Capitalism: A Love Story  trailer
Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2009
Online premiere 23 October 2009
World premiere 6 September 2009
Release date
13 September 2009 Canada
27 November 2009 Finland
25 November 2009 France
12 November 2009 Germany
26 February 2010 Great Britain
6 September 2009 Italy
2 October 2009 USA
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $17,436,509
Production Overture Films, Paramount Vantage, The Weinstein Company
Also known as
Capitalism: A Love Story, Capitalismo: Una historia de amor, Capitalism - Sipur ahava, Capitalisme: Una història d'amor, Capitalismo - Uma História de Amor, Capitalismo: Uma História de Amor, Capitalismul: o poveste de dragoste, Kapitalismen - En kærlighedshistorie, Kapitalismus: Eine Liebesgeschichte, Kapitalizam: Ljubavna priča, Kapitalizem - Ljubezenska zgodba, Kapitalizm, moja miłość, Kapitalizm: Bir aşk hikayesi, Kapitalizmus: Szeretem!, Le capitalisme: Une histoire d'amour, O kapitalismu s láskou, The New Movie, Untitled Michael Moore Project, Καπιταλισμός: Ιστορία ενός έρωτα, Καπιταλισμός: Μια ιστορία αγάπης, Капитализм: История любви, キャピタリズム　マネーは踊る, 資本愛情故事
Director
Michael Moore
Michael Moore
Cast
Michael Moore
Michael Moore
7.4
Capitalism: A Love Story - trailer
Capitalism: A Love Story - fragment 2
