Cast
Alma Beltran
Grieving Woman
Perla Walter
Grieving Woman
Gina Morelli
Grieving Woman
Ramey Ellis
City News Receptionist
John Napierala
City News Editor
Cast and Crew
Director
James Bridges
Writer
Aaron Latham, James Bridges
Composer
Ralph Burns
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 55 minutes
Production year
1985
World premiere
15 May 1985
Release date
|15 May 1985
|Russia
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|16+
|15 May 1985
|France
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|U
|12 December 1985
|Germany
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|23 August 1985
|Great Britain
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|13 September 1985
|Italy
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|15 May 1985
|Kazakhstan
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|7 June 1985
|USA
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|15 May 1985
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
$19,000,000
Worldwide Gross
$12,918,858
Production
Columbia Pictures, Delphi III Productions, Pluperfect
Also known as
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