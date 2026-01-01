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Poster of Perfect
4.7
Kinoafisha Films Perfect
4.7

Perfect

, 1985
Perfect
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of Perfect
4.7

Cast

Alma Beltran
Grieving Woman
Perla Walter
Grieving Woman
Gina Morelli
Grieving Woman
John Travolta
John Travolta
Adam
Stefan Gierasch
Charlie
Jann Wenner
Mark Roth
Anne DeSalvo
Frankie
Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Jessie
Ramey Ellis
City News Receptionist
John Napierala
City News Editor
Director James Bridges
Writer Aaron Latham, James Bridges
Composer Ralph Burns
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 1985
World premiere 15 May 1985
Release date
15 May 1985 Russia 16+
15 May 1985 France U
12 December 1985 Germany
23 August 1985 Great Britain
13 September 1985 Italy
15 May 1985 Kazakhstan
7 June 1985 USA
15 May 1985 Ukraine
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $12,918,858
Production Columbia Pictures, Delphi III Productions, Pluperfect
Also known as
Perfect, Perfección, Perfeição, Binaghs, Być doskonałym, Ingerlő idomok, La parfaite forme, Ona hoce najboljse, Perfect - tähtäimenä täydellisyys, Telia kormia, Τέλεια κορμιά, Идеально, Ідеал, Перфектно, परफेक्ट, パーフェクト

Film rating

4.7
Rate 12 votes
4.8 IMDb

Quotes

Jessie What's wrong with wanting to be the best you can be? What's wrong with wanting to be perfect? What's wrong with wanting to be loved?
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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