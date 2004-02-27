Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Dirty Dancing: Havana Nights
6.6
Kinoafisha Films Dirty Dancing: Havana Nights
6.6

Dirty Dancing: Havana Nights

, 2004
Dirty Dancing: Havana Nights
USA / Drama, Romantic / 18+
Poster of Dirty Dancing: Havana Nights
6.6

Cast

Diego Luna
Diego Luna
Javier Suarez
Romola Garai
Romola Garai
Katey Miller
John Slattery
John Slattery
Bert Miller
Jonathan Jackson
Jonathan Jackson
James Phelps
January Jones
January Jones
Eve
Mika Boorem
Mika Boorem
Susie Miller
Rene Lavan
Carlos Suarez
Mýa
Lola Martinez
Ricky Álvarez
Patrick Swayze
Patrick Swayze
Sela Ward
Sela Ward
Jeannie Miller
Polly Cole
Polly
Director Guy Ferland
Writer Boaz Yakin, Kate Gunzinger, Peter Sagal, Victoria Arch
Composer Heitor Pereira
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 26 minutes
Production year 2004
Online premiere 30 April 2004
World premiere 27 February 2004
Release date
29 April 2004 Russia 12+
13 May 2004 Australia
29 April 2004 Belarus
29 July 2004 Czechia 12+
2 June 2004 France
28 April 2004 Germany
1 April 2004 Great Britain
10 September 2004 Italy
29 April 2004 Kazakhstan
19 August 2004 Slovakia
16 July 2004 Spain
27 February 2004 USA
29 April 2004 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $27,685,016
Production Lionsgate, Miramax, Lawrence Bender Productions
Also known as
Dirty Dancing: Havana Nights, Dirty Dancing 2, Baile caliente - Noches de la Habana, Baile caliente: Noches de la Habana, Dance lascive 2 : Les nuits de La Havane, Dancing Havana, Dans murdar 2: Nopti în Havana, Dirty dancing - Kuuma tanssi 2, Dirty Dancing - Piszkos tánc 2., Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba, Dirty Dancing 2 - Noites de Havana, Dirty Dancing 2: Noites de Havana, Dirty dancing 2: Nyhtes stin Avana, Dirty dancing 2: Νύχτες στην Αβάνα, Dirty Dancing: Noites de Havana, Havana Nights: Dirty Dancing 2, Hriešny tanec 2, Hrísný tanec 2, Kirli dans 2, Netīrās dejas 2: Havanas naktis, Prljavi ples 2, Prljavi ples: Noći Havane, Purvini šokiai: Havanos naktys, Räpane tants 2, Umazani ples 2, Vũ Điệu Hoang Dã: Những Đêm Ở Havana, Брудні танці 2: Гаванські ночі, Грязные танцы 2, Мръсни танци: Хавански нощи, ダンシング・ハバナ, 情迷哈瓦那, 热舞十七2, 熱舞十七：情迷哈瓦那, 辣身舞2：情迷哈瓦那, Danse lascive 2: Les nuits de la Havane, Dirty Dancing 2 - Heisse Nächte auf Kuba, 热舞十七：情迷哈瓦那

Film rating

6.6
Rate 10 votes
5.9 IMDb
Updated 3 June 2024
Listen to the
soundtrack Dirty Dancing: Havana Nights

Quotes

Katey Miller I'm gonna miss you.
Javier Suarez I'm gonna miss you, too.
Katey Miller I am taking you with me.
Javier Suarez [Places hand over his heart] I am keeping you here.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Dirty Dancing: Havana Nights

Love and Dance
Love and Dance Musical, Romantic
2009, Poland
5.0
Saturday Night Fever
Saturday Night Fever Musical, Romantic, Drama
1977, USA
7.0
One Last Dance
One Last Dance Drama, Romantic
2003, Canada
5.0
Dirty Dancing
Dirty Dancing Musical, Drama, Comedy
1987, USA
7.0
Dirty Dancing
Dirty Dancing Drama, Musical, Romantic
2017, USA
3.0
Footloose
Footloose Musical, Drama, Comedy
2011, USA
6.0
Step Up 2: The Streets
Step Up 2: The Streets Romantic, Drama, Musical
2008, USA
6.0
Step Up
Step Up Romantic, Musical, Drama
2006, USA
7.0
Honey
Honey Drama, Romantic
2003, USA
6.0
Save the Last Dance
Save the Last Dance Drama, Music, Romantic
2001, USA
6.0
Miss Congeniality
Miss Congeniality Romantic, Comedy, Thriller, Crime
2000, USA / Australia
7.0
Ghost
Ghost Drama, Fantasy, Thriller, Mystery, Comedy
1990, USA
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Na derevnyu dedushke 2
Na derevnyu dedushke 2
2026, Russia, Comedy, Family
Minions 3
Minions 3
2026, USA, Adventure, Animation, Action
Untitled Evil Dead Spin-Off
Untitled Evil Dead Spin-Off
2026, USA, Horror
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
Moy dikiy drug. Vozvraschenie domoy
2026, Russia, Family
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Her Private Hell
Her Private Hell
2026, Denmark, Drama, Horror, Thriller
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
In the Hand of Dante
In the Hand of Dante
2025, Italy, Drama
Spiked
Spiked
2025, Belgium / France / Luxembourg, Animation
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more