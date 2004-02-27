Dirty Dancing: Havana Nights, Dirty Dancing 2, Baile caliente - Noches de la Habana, Baile caliente: Noches de la Habana, Dance lascive 2 : Les nuits de La Havane, Dancing Havana, Dans murdar 2: Nopti în Havana, Dirty dancing - Kuuma tanssi 2, Dirty Dancing - Piszkos tánc 2., Dirty Dancing 2 - Heiße Nächte auf Kuba, Dirty Dancing 2 - Noites de Havana, Dirty Dancing 2: Noites de Havana, Dirty dancing 2: Nyhtes stin Avana, Dirty dancing 2: Νύχτες στην Αβάνα, Dirty Dancing: Noites de Havana, Havana Nights: Dirty Dancing 2, Hriešny tanec 2, Hrísný tanec 2, Kirli dans 2, Netīrās dejas 2: Havanas naktis, Prljavi ples 2, Prljavi ples: Noći Havane, Purvini šokiai: Havanos naktys, Räpane tants 2, Umazani ples 2, Vũ Điệu Hoang Dã: Những Đêm Ở Havana, Брудні танці 2: Гаванські ночі, Грязные танцы 2, Мръсни танци: Хавански нощи, ダンシング・ハバナ, 情迷哈瓦那, 热舞十七2, 熱舞十七：情迷哈瓦那, 辣身舞2：情迷哈瓦那, Danse lascive 2: Les nuits de la Havane, Dirty Dancing 2 - Heisse Nächte auf Kuba, 热舞十七：情迷哈瓦那