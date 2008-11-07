Menu
Poster of Ashes and Diamonds
Kinoafisha Films Ashes and Diamonds

Ashes and Diamonds

Popioł i Diament 18+
Country Poland
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1958
World premiere 3 October 1958
Release date
1 September 1965 Russia 18+
7 November 2008 Argentina
18 February 1960 Denmark
5 February 1960 Finland
6 November 1959 France
9 May 1968 Germany
24 October 2010 Greece
8 July 1961 Hong Kong
27 September 1959 Italy
27 November 2012 Japan
3 October 1958 Poland
2 November 1959 Sweden
7 December 2012 Taiwan
29 May 1961 USA
13 October 1965 USSR
Budget 6,070,000 PLN
Production Zespol Filmowy "Kadr"
Also known as
Popiól i diament, Ashes and Diamonds, Cenizas y diamantes, Pepeo i dijamant, Asche und Diamant, Aske og diamanter, Pepel in diamant, Пепел и алмаз, As en diamanten, Aska och diamant, Aska och diamanter, Cendres et diamant, Cenere e diamanti, Cenuşă şi diamant, Cinza e Diamantes, Cinzas E Diamantes, Hamu és gyémánt, Küller ve Elmaslar, Popel a démant, Popiół i diament, Popol a diamant, Tuhkaa ja timantteja, Tuhkaa ja timanttia, Στάχτες και διαμάντια, Пепел и диамант, Попіл і діамант, 재와 다이아몬드, 灰とダイヤモンド, 灰烬与钻石, 灰燼與鑽石
Director
Andrzej Wajda
Andrzej Wajda
Cast
Zbigniew Cybulski
Adam Pawlikowski
Ewa Krzyżewska
Wacław Zastrzeżyński
Jan Ciecierski
Cast and Crew
Goofs

Glasses filled with vodka are set alight, yet they burn for an unusually long period and with a larger flame than one would expect, suggesting a purer, more volatile fuel — such as petrol — may have been used in the film. Moreover, when the final flame goes out (c. 41 minutes) no liquid remains in the glass. In reality only the ethanol portion of any spirit is flammable, and even the strongest Polish vodkas contain enough water to leave a residue.

Quotes
Krystyna Look. An old crypt. An inscription. "So often are you as a blazing torch with flames of burning hemp falling about you flaming, you know not if the flames bring freedom or death, consuming all that you most cherish. Will only ashes remain, and chaos whirling into the void." The letters are blurred. I can't read it.
Maciek Chelmicki It's by Norwid. "Or will the ashes hold the glory of a starlike diamond, the Morning Star of everlasting triumph."
Krystyna That's beautiful. "Or will the ashes hold the glory of a starlike diamond..." And what are we?
Maciek Chelmicki You - are definitely a diamond.
