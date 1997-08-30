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Poster of Metroland
6.4
Kinoafisha Films Metroland
6.4

Metroland

, 1997
Metroland
Spain, France, Great Britain / Drama / 18+
Poster of Metroland
6.4

Cast

Christian Bale
Christian Bale
Chris
Emily Watson
Emily Watson
Marion
Elsa Zylberstein
Elsa Zylberstein
Annick
John Wood
John Wood
The Retired Commuter
Rufus
Rufus
Henri
Jonathan Aris
Jonathan Aris
Dave
Boris Terral
Jacques
Lee Ross
Toni
Amanda Ryan
Joanna
Ifan Meredith
Mickey
Director Philip Saville
Writer Adrian Hodges, Julian Barnes
Cast and Crew

Film details

Country Spain / France / Great Britain
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 1997
World premiere 30 August 1997
Release date
30 August 1997 Italy
16 June 2000 Spain
9 April 1999 USA
MPAA R
Worldwide Gross $26,682
Production Arts Council of England, Blue Horizon Productions, Eurimages
Also known as
Metroland, Keskellä elämää, Metrolendas, Reflexos do Passado, Метроленд, Метролэнд, 메트로랜드, メトロランド

Film rating

6.4
Rate 12 votes
6.3 IMDb
Listen to the
soundtrack Metroland

Quotes

The Retired Commuter It doesn't matter where you go. Metroland isn't a place. It's a state of mind.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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