Cast
Cast and Crew
Director
Philip Saville
Writer
Adrian Hodges, Julian Barnes
Film details
Country
Spain / France / Great Britain
Runtime
1 hour 45 minutes
Production year
1997
World premiere
30 August 1997
Release date
|30 August 1997
|Italy
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|
|16 June 2000
|Spain
|
|
|9 April 1999
|USA
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$26,682
Production
Arts Council of England, Blue Horizon Productions, Eurimages
Also known as
Metroland, Keskellä elämää, Metrolendas, Reflexos do Passado, Метроленд, Метролэнд, 메트로랜드, メトロランド