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Poster of Taurus
4.9
Taurus - Trailer
Kinoafisha Films Taurus
4.9

Taurus

, 2022
Taurus
USA / Biography, Drama, Music / 18+
Trailers
Poster of Taurus
4.9
Taurus - Trailer
Taurus  Trailer

Synopsis

A rising but troubled musician searches for the inspiration to record one last song, pushing himself deep into the void.

Cast

Megan Fox
Megan Fox
Mae
Ruby Rose
Ruby Rose
Bub
Scoot McNairy
Scoot McNairy
Ray
Maddie Hasson
Maddie Hasson
Ilana
Machine Gun Kelly
Machine Gun Kelly
Cole
Luis Da Silva Jr.
Luis Da Silva Jr.
Lewis
Paul Bartholomew
Andrew
Demetrius «Lil Meech» Flenory
Syl
Sara Silva
Zia
Zaria Simone
Eve
Michael Andrew Baker
Upscale Restaurant Waiter
Angela Landis
Kid's Mother
Director Tim Sutton
Writer Tim Sutton
Composer Machine Gun Kelly
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2022
Online premiere 18 November 2022
World premiere 16 February 2022
Release date
1 August 2024 Russia Arthouse
25 April 2024 Azerbaijan
26 January 2023 Czechia 15+
26 October 2024 Italy
25 April 2024 Kyrgyzstan
25 April 2024 Moldova
25 April 2024 Tajikistan
Worldwide Gross $11,698
Production Rivulet Films, Rivulet Media
Also known as
Taurus, Good News, Tauro, Телец, La otra cara de la Fama

Film rating

4.9
Rate 11 votes
4.6 IMDb
Updated 19 February 2026

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