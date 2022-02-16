Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 38 minutes
Production year
2022
Online premiere
18 November 2022
World premiere
16 February 2022
Release date
|1 August 2024
|Russia
| Arthouse
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|25 April 2024
|Azerbaijan
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|26 January 2023
|Czechia
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|15+
|26 October 2024
|Italy
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|25 April 2024
|Kyrgyzstan
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|25 April 2024
|Moldova
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|25 April 2024
|Tajikistan
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Worldwide Gross
$11,698
Production
Rivulet Films, Rivulet Media
Also known as
Taurus, Good News, Tauro, Телец, La otra cara de la Fama