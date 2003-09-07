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Poster of Out of Time
7.0
Kinoafisha Films Out of Time
7.0

Out of Time

, 2003
Out of Time
USA / Crime, Drama, Thriller / 18+
Poster of Out of Time
7.0

Cast

Denzel Washington
Denzel Washington
Matt Lee Whitlock
Eva Mendes
Eva Mendes
Alex Diaz Whitlock
John Billingsley
Chae
Robert Baker
Tony Dalton
Alex Carter
Cabot
Antoni Corone
Deputy Baste
Terry Loughlin
Agent Stark
Nora Dunn
Dr. Donovan
James Murtaugh
Peggy Sheffield
Evelyn Brooks
Sanaa Lathan
Sanaa Lathan
Ann Merai Harrison
Director Carl Franklin
Writer Dave Collard
Composer Graeme Revell
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 45 minutes
Production year 2003
Online premiere 23 April 2004
World premiere 7 September 2003
Release date
11 December 2003 Russia 16+
22 April 2004 Argentina
17 October 2003 Australia
12 March 2004 Austria
31 December 2003 Bahrain
11 December 2003 Belarus
25 February 2004 Belgium
5 March 2004 Brazil
11 June 2004 Bulgaria
3 October 2003 Canada
23 September 2004 Chile
3 June 2004 Czechia
23 January 2004 Denmark
24 March 2004 Egypt
30 April 2004 Finland
28 January 2004 France
11 March 2004 Germany
26 December 2003 Great Britain
2 April 2004 Greece
4 March 2004 Hong Kong
24 June 2004 Hungary
5 March 2004 Iceland
26 December 2003 Ireland
25 March 2004 Israel
18 June 2004 Italy
10 April 2004 Japan
11 December 2003 Kazakhstan
2 March 2004 Kuwait
20 May 2004 Netherlands
19 March 2004 Norway
22 April 2005 Panama
10 December 2003 Philippines
16 July 2004 Poland
25 March 2004 Portugal
26 August 2004 Slovakia
1 April 2004 Slovenia
30 January 2004 South Africa
5 March 2004 South Korea
30 April 2004 Spain
26 March 2004 Sweden
13 February 2004 Taiwan
22 April 2004 Thailand
30 January 2004 Turkey
3 October 2003 USA
11 December 2003 Ukraine
MPAA R
Budget $50,000,000
Worldwide Gross $55,495,563
Production Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Original Film, Monarch Pictures
Also known as
Out of Time, Tiempo límite, 即時追捕, A contrarreloj, Aeg ei anna armu, Aika ei anna armoa, Contra rellotge, Contratimp, Időzavarban, Įtariamasis, Không Còn Thời Gian, Korak ispred, Në garë me kohën, Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit, Out of Time - Tempo Limite, Por um Triz, Prezumpce viny, Prezumpcia viny, Temps limite, Wyścig z czasem, Zaman Tükeniyor, Εκτός χρόνου, Внe времени, Поза часом, Почти невинен, Трка са временом, タイムリミット, 限时追捕, Poza chasom, Ektós Chrónou, Vne Vremeni, Pochti nevinen, Trka sa vremenom

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.5 IMDb
Updated 28 May 2024
Listen to the
soundtrack Out of Time
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Interesting facts

Carl Franklin advanced every clock on the set by an hour, giving the cast the sense that they were continually racing against the clock.

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