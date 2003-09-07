|11 December 2003
|Russia
|16+
|22 April 2004
|Argentina
|17 October 2003
|Australia
|12 March 2004
|Austria
|31 December 2003
|Bahrain
|11 December 2003
|Belarus
|25 February 2004
|Belgium
|5 March 2004
|Brazil
|11 June 2004
|Bulgaria
|3 October 2003
|Canada
|23 September 2004
|Chile
|3 June 2004
|Czechia
|23 January 2004
|Denmark
|24 March 2004
|Egypt
|30 April 2004
|Finland
|28 January 2004
|France
|11 March 2004
|Germany
|26 December 2003
|Great Britain
|2 April 2004
|Greece
|4 March 2004
|Hong Kong
|24 June 2004
|Hungary
|5 March 2004
|Iceland
|26 December 2003
|Ireland
|25 March 2004
|Israel
|18 June 2004
|Italy
|10 April 2004
|Japan
|11 December 2003
|Kazakhstan
|2 March 2004
|Kuwait
|20 May 2004
|Netherlands
|19 March 2004
|Norway
|22 April 2005
|Panama
|10 December 2003
|Philippines
|16 July 2004
|Poland
|25 March 2004
|Portugal
|26 August 2004
|Slovakia
|1 April 2004
|Slovenia
|30 January 2004
|South Africa
|5 March 2004
|South Korea
|30 April 2004
|Spain
|26 March 2004
|Sweden
|13 February 2004
|Taiwan
|22 April 2004
|Thailand
|30 January 2004
|Turkey
|3 October 2003
|USA
|11 December 2003
|Ukraine
Carl Franklin advanced every clock on the set by an hour, giving the cast the sense that they were continually racing against the clock.