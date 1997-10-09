Menu
Poster of I Know What You Did Last Summer
Poster of I Know What You Did Last Summer
6.4 IMDb Rating: 5.8
I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer

I Know What You Did Last Summer 18+
Synopsis

After a nasty accident, four friends begin to drift apart. One year later Julie James gets a anonymous message and then a slicker wearing, hook wielding killer begins to rip apart her life.
Country USA
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1997
World premiere 9 October 1997
Release date
17 October 1997 Russia 16+
22 January 1998 Argentina
27 November 1997 Australia
20 March 1998 Austria
11 February 1998 Belgium
27 March 1998 Brazil
30 January 1998 Bulgaria
26 February 1998 Czechia
9 January 1998 Denmark
20 March 1998 Estonia
6 February 1998 Finland
28 January 1998 France
19 March 1998 Germany
12 December 1997 Great Britain
26 June 1998 Greece
8 January 1998 Hong Kong
9 April 1998 Hungary
6 February 1998 Iceland
12 December 1997 Ireland
23 January 1998 Israel
7 May 1998 Italy
6 June 1998 Japan
17 October 1997 Kazakhstan
5 April 1998 Kuwait
27 February 1998 Mexico
5 March 1998 Netherlands
12 February 1998 New Zealand
23 January 1998 Norway
14 January 1998 Philippines
6 February 1998 Poland
3 April 1998 Portugal
8 January 1998 Singapore
26 February 1998 Slovakia
13 March 1998 Slovenia
6 June 1998 South Korea
14 January 1998 Spain
9 April 1998 Sweden
13 March 1998 Switzerland
21 February 1998 Taiwan, Province of China
10 December 1997 Thailand
9 October 1998 Turkey
17 October 1997 USA
17 October 1997 Ukraine
MPAA R
Budget $17,000,000
Worldwide Gross $125,586,134
Production Mandalay Entertainment, Columbia Pictures, Original Film
Also known as
I Know What You Did Last Summer, Sé lo que hicieron el verano pasado, Jag vet vad du gjorde förra sommaren, Tiedän mitä teit viime kesänä, Ani Yodea Ma Asita B'Kayitz Ha-Aharon, Eelmise suve saladus, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, Fryktens sommer, Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Je sais ce que vous avez fait l'été dernier, Koszmar minionego lata, Last Summer, Le pacte du silence, Mùa Hè Kinh Hãi, Ne Yaptığını Biliyorum, O'tgan yozda nima qilganingizni bilaman, Sé lo que hiciste el verano pasado, Sé lo que hicisteis el último verano, Sei o Que Fizeste no Verão Passado, So cosa hai fatto, Souviens-toi... l'été dernier, Stiu ce-ai facut asta-vara, Tajemství loňského léta, Tajomstvo minulého leta, Tiedän, mitä teit viime kesänä, Tudom, mit tettél tavaly nyáron, Viem, čo ste robili minulé leto, Vím, co jsi udelala minulé léto, Xero ti kanate persi to kalokairi, Zinau, ka padarei ana vasara, Znam što si radila prošlog ljeta, Ξέρω τι κάνατε πέρσι το καλοκαίρι, Знам какво направи миналото лято, Знам шта сте радили прошлог лета, Я знаю, что вы сделали прошлым летом, Я знаю, що ви скоїли минулого літа, ラストサマー, 我知道你去年夏天干了什么, 我知道你去年暑假干了什么？, 是誰搞的鬼, 是谁搞的鬼, 舊年暑假搞乜鬼
Director
Jim Gillespie
Cast
Jennifer Love Hewitt
Sarah Michelle Gellar
Ryan Phillippe
Freddie Prinze Jr.
Brigit Wilson
6.4
5.8 IMDb
Film Reviews
Weteran Mc 22 September 2025, 06:09
"Я знаю, что вы сделали прошлым летом" - голливудский молодёжный детективный триллер с элементами ужасов 1997 года, являющийся первым и… Read more…
