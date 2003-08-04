|29 October 2003
|Russia
|12+
|18 September 2003
|Australia
|29 October 2003
|Belarus
|8 December 2003
|Brazil
|L
|14 November 2003
|Bulgaria
|5 August 2003
|Canada
|11 December 2003
|Czechia
|U
|5 December 2003
|Estonia
|23 December 2003
|France
|8 December 2003
|Germany
|1 November 2003
|Great Britain
|19 September 2003
|Iceland
|19 December 2003
|Ireland
|9 October 2003
|Israel
|28 November 2003
|Italy
|29 October 2003
|Kazakhstan
|28 November 2003
|Lithuania
|19 November 2003
|Mexico
|5 August 2003
|Netherlands
|9
|25 September 2003
|New Zealand
|14 November 2003
|Panama
|26 December 2003
|Poland
|AL
|30 October 2003
|Slovakia
|2 April 2004
|South Korea
|All
|5 December 2003
|Spain
|19 December 2003
|Sweden
|9 October 2003
|Taiwan
|6 August 2003
|USA
|29 October 2003
|Ukraine
When Jamie Lee Curtis learnt that Lindsay Lohan, who was due to play her daughter, had appeared in The Parent Trap (1998), she asked, 'Which twin did she play?', not realising that Lohan had portrayed both characters.