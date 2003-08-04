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Poster of Freaky Friday
6.9
Kinoafisha Films Freaky Friday
6.9

Freaky Friday

, 2003
Freaky Friday
USA / Comedy, Drama / 18+
Poster of Freaky Friday
6.9

Synopsis

An overworked mother and her daughter do not get along. When they switch bodies, each is forced to adapt to the other's life for one freaky Friday.

Cast

Jamie Lee Curtis
Jamie Lee Curtis
Tess Coleman
Lindsay Lohan
Lindsay Lohan
Anna Coleman
Mark Harmon
Mark Harmon
Ryan
Harold Gould
Grandpa
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Mr. Bates
Christina Vidal
Maddie
Ryan Malgarini
Harry Coleman
Haley Hudson
Peg
Rosalind Chao
Rosalind Chao
Pei-Pei
Willie Garson
Willie Garson
Dina Spybey-Waters
Danny Rubin
Director Mark Waters
Writer Mary Rodgers, Heather Hach, Leslie Dixon
Composer Rolfe Kent
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2003
Online premiere 10 December 2003
World premiere 4 August 2003
Release date
29 October 2003 Russia 12+
18 September 2003 Australia
29 October 2003 Belarus
8 December 2003 Brazil L
14 November 2003 Bulgaria
5 August 2003 Canada
11 December 2003 Czechia U
5 December 2003 Estonia
23 December 2003 France
8 December 2003 Germany
1 November 2003 Great Britain
19 September 2003 Iceland
19 December 2003 Ireland
9 October 2003 Israel
28 November 2003 Italy
29 October 2003 Kazakhstan
28 November 2003 Lithuania
19 November 2003 Mexico
5 August 2003 Netherlands 9
25 September 2003 New Zealand
14 November 2003 Panama
26 December 2003 Poland AL
30 October 2003 Slovakia
2 April 2004 South Korea All
5 December 2003 Spain
19 December 2003 Sweden
9 October 2003 Taiwan
6 August 2003 USA
29 October 2003 Ukraine
MPAA PG
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $160,849,833
Production Walt Disney Pictures, Casual Friday Productions, Gunn Films
Also known as
Freaky Friday, Un viernes de locos, Freaky Friday - Ein voll verrückter Freitag, Чумовая пятница, Çılgın Cuma, Dīvainā piektdiena, Fortune Cookie, Freaky friday - Dans la peau de ma mère, Keistas penktadienis, Mezi námi děvčaty, Nem férek a bőrödbe, Ngày Thứ Sáu Kỳ Quái, Odstekani petek, Perjantai on pahin, Ponte en mi lugar, Quel pazzo venerdì, Raju reede, Šašavi petak, Sexta-Feira Muito Louca, Strelený Piatok, Um Dia de Doidos, Un vendredi dingue, dingue, dingue, Vabo juma, Vəba cümə, Vinerea Trăsnită, Zakręcony piątek, Απίστευτη Παρασκευή, Оба жұма, Уврнути петак, Шалена п'ятниця, Шантав петък, फ़्रीकी फ्राइडे, フォーチュン・クッキー, 辣媽辣妹, Freaky friday - Quel pazzo venerdì, 怪诞星期五, 衰鬼妈咪, Dans la peau de ma mère, Zwariowany piątek

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.4 IMDb
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Best Comedies 
Updated 3 June 2024

Quotes

Anna (in Tess's body) I'm old!
Tess (in Anna's body) I beg your pardon!
Anna (in Tess's body) Oh, I'm like the Cryptkeeper!
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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