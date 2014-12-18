Menu
6.6 IMDb Rating: 5.4
6 posters
Annie

Annie

Annie 18+
Synopsis

A foster kid, who lives with her mean foster mom, sees her life change when business tycoon and New York mayoral candidate Will Stacks makes a thinly-veiled campaign move and takes her in.
Annie - russian international trailer
Annie  russian international trailer
Country USA
Runtime 1 hour 56 minutes
Production year 2014
Online premiere 25 December 2014
World premiere 18 December 2014
19 March 2015 Russia WDSSPR 6+
19 December 2014 Australia PG
19 March 2015 Belarus
18 September 2015 Denmark
27 February 2015 Estonia
25 February 2015 France
15 January 2015 Germany
20 December 2014 Great Britain
2 April 2015 Greece
22 January 2015 Hungary
28 January 2015 Indonesia
20 December 2014 Ireland
1 July 2015 Italy
24 January 2015 Japan
19 March 2015 Kazakhstan
18 December 2014 Netherlands 14
26 December 2014 Romania
30 January 2015 Spain
19 December 2014 USA
19 March 2015 Ukraine
MPAA PG
Budget $65,000,000
Worldwide Gross $136,853,506
Production Columbia Pictures, Marcy Media, Olive Bridge Entertainment
Annie, 安妮, Annie - La felicità è contagiosa, Annie La Película, ANNIE アニー, Eni, Enija, The Black Annie, Ани, Енні, Энни, 安妮：纽约奇缘, 安妮：纽约情缘
Will Gluck
Will Gluck
Quvenzhané Wallis
Quvenzhané Wallis
Jamie Foxx
Jamie Foxx
Cameron Diaz
Cameron Diaz
Rose Byrne
Rose Byrne
Bobby Cannavale
Bobby Cannavale
6.6
5.4 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Hannigan Like me on Facebook!
Will Stacks I don't like you in Harlem; why would I like you on Facebook?
Annie - russian international trailer
Annie Russian international trailer
Annie - fragment 1
Annie Fragment 1
soundtrack Annie
