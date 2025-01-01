Menu
Awards and nominations of Cinderella 1950

Academy Awards, USA 1951 Academy Awards, USA 1951
Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Score)
Nominee
 Best Sound
Nominee
 Best Achievement in Music Written for Motion Pictures (Original Song)
Nominee
Venice Film Festival 1950 Venice Film Festival 1950
Special Jury Prize
Winner
Special Jury Prize
Winner
Golden Lion
Nominee
 Golden Lion
Nominee
Berlin International Film Festival 1951 Berlin International Film Festival 1951
Best Musical
Winner
Best Musical
Winner
Audience Poll: Grand Bronze Plate
Winner
Audience Poll: Grand Bronze Plate
Winner
Berlin International Film Festival 2023 Berlin International Film Festival 2023
Generation Kplus - Best Film
Nominee
Berlin International Film Festival 1960 Berlin International Film Festival 1960
Golden Berlin Bear
Nominee
 Golden Berlin Bear
Nominee
